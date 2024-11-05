刷新在軌飛行時間最長紀錄 神十八乘組任務成功平安歸來

神舟十八號載人飛船返回艙昨凌晨在東風著陸場成功著陸，現場醫監醫保人員確認航天員葉光富、李聰及李廣蘇身體狀態良好。神十八載人飛行任務取得圓滿成功，乘組之後乘坐飛機平安抵達北京。神十八號在軌飛行總時長達到192天，刷新中國航天員乘組在軌飛行時間最長的紀錄。
北京航天飛行控制中心於周一零時34分，透過地面測控站發出返回指令，神十八載人飛船軌道艙與返回艙成功分離。飛船返回制動發動機隨即點火，返回艙與推進艙分離。之後返回艙成功著陸，負責搜救回收任務的搜救分隊亦迅速抵達著陸位置。
3位航天員身體健康
3位航天員離開返回艙時，獲確認身體健康，他們抵京後進入隔離恢復期，並接受醫學檢查和健康評估，養精蓄銳後將在北京會見傳媒。神十八號乘組葉光富、李聰及李廣蘇均為「80後」，均有飛行員經驗。指令長葉光富是中國第2批航天員，執行過神十三載人飛行任務。李聰和李廣蘇則是第3批航天員，是首次執行飛行任務。
神十八載人飛船於4月25日從酒泉衛星發射中心發射升空，3名航天員在軌駐留192天，刷新神十七乘組在軌飛行187天的紀錄。神十八乘組期間兩度出艙，5月28日首次出艙長約8.5小時，刷新中國航天員單次出艙活動時間紀錄。乘組並完成空間站空間碎片防護裝置安裝，以及多次貨物出艙任務，先後開展艙內外設備安裝、調試和維護維修等工作，為空間站長期穩定在軌運行，增添寶貴數據和經驗；並在地面科研人員配合下，完成微重力基礎物理、空間材料科學、空間生命科學、航天醫學及航天技術等領域的實驗。神十八乘組並帶回約34.6公斤共55種太空樣本，涉及太空生命科學、材料科學及微重力燃燒科學等28個科學實驗項目。其中生命類科學實驗樣本，包括斑馬魚培養基、氨基酸、石生微生物和地衣等，已轉運至北京的中國科學院空間應用工程與技術中心檢查，之後再交由科學家研究。