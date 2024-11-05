刷新在軌飛行時間最長紀錄 神十八乘組任務成功平安歸來

神舟十八號載人飛船返回艙昨凌晨在東風著陸場成功著陸，現場醫監醫保人員確認航天員葉光富、李聰及李廣蘇身體狀態良好。神十八載人飛行任務取得圓滿成功，乘組之後乘坐飛機平安抵達北京。神十八號在軌飛行總時長達到192天，刷新中國航天員乘組在軌飛行時間最長的紀錄。

北京航天飛行控制中心於周一零時34分，透過地面測控站發出返回指令，神十八載人飛船軌道艙與返回艙成功分離。飛船返回制動發動機隨即點火，返回艙與推進艙分離。之後返回艙成功著陸，負責搜救回收任務的搜救分隊亦迅速抵達著陸位置。