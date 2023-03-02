刺激旅遊與消費 代表委員倡每月調休放小長假

全國人大代表、四川宜賓學院油樟工程技術研究中心主任魏琴表示，今年將提案調整「雙休日」，建議每周只休息1天，到月末連休5天，這樣每月都可以利用小長假去旅遊、回老家見父母。全國政協委員、民革廣東省委會副主委、廣東省政協提案委員會專職副主任熊水龍亦有同類提案，建議試點實行「隔周三休」，即每月首周休息1天，次周休息3天，認為此舉有利於旅遊、文化、體育、健康等幸福產業發展，甚至有助推動擴大內需等。

內地實行「一周雙休」(五天工作制)近30年，規定職工每天工作8小時、每周40小時，特殊情況下加班每天不得超過3小時、每月不得超過36小時，但近年不少打工仔都被迫返「996」，即「朝9晚9一周工作6天」，工作和生活嚴重失衡。全國兩會舉行前夕，有全國人大代表及全國政協委員分別透露，將就職工放假問題提案，建議「每周單休、月末連休5天」及「隔周單休、三休」，製造「小長假」刺激旅遊和消費。

網民：先把雙休制落實到位

不過，許多網民都對上述兩項提案敬謝不敏，稱「我雙休就行」，認為「雙休都很多公司執行不了」、「先把雙休制落實到位」、「把正常的節假日給我們，別研究調休了」、「單休的那周那要多絕望啊」、「要真這樣改連休5天，信不信以後就只有單休了」、「你怎麼不建議上四休三」、「或者4.5，休2.5」。也有一些網民認為建議不錯，「休三天就可以出去玩或者回家了」。

另外，全國人大代表、安徽省農業科學院副院長趙皖平建議農曆新年假期取消調休制度，直接將假期延長至9天。趙皖平指出，農曆新年假期雖然有7天，但包含了雙休日及調休，實際只得3天是法定假期，故建議將3天法定假期增至5天，加上頭尾兩個周末，連放9天，取消調休制度，讓老百姓安定過個團圓年。

網民紛紛支持趙皖平的建議，稱「終於有個正經提議了」、「這才是真的為打工人著想啊」、「這應是最有用的一個建議」，並指「調休是自欺欺人的假長假」，但認為這項建議「能不能實施是一碼事」。