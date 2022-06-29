刺激樓市｜河南濟源允許首置首期分期付款 開全國先河

內地樓市持續放寬，其中河南濟源市成為全國首個允許分期支付買樓首期的城市。濟源市房地產管理局周三公布促進當地樓市平穩健康發展的新措施，當中包括將首次置業首期比例降至20%，並鼓勵地產商分期收取首期，但最長不宜超過一年，若個人房屋貸款於2023年5月31日前斷供，可延期還本付息，最長延期一年，期間銀行暫不向法院申請拍賣涉事房產。

專家：對全行業有啟發意義

上海易居房地產研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，濟源今次政策意義非常大，既是官方層面對首期分期的承認，也說明首期分期政策是允許和可行的，對全行業有啟發意義。

嚴躍進指出，以前市場上的分期支付首期，往往是地產商以內部資金運作，某程度上遊走在監管界線邊緣，「屬於灰色地帶的操作」，如今在政府層面明確首期分期，買家和地產商不必再偷偷摸摸、遮遮掩掩，「此類操作也說明，當前在鼓勵購房需求釋放的過程中，首付層面的工作確實有很多創新的內容，包括此前的小麥換房、大蒜換房、西瓜換房等做法，其實本質上也是降低首付的支付壓力」，對激活房地產市場有積極作用。

律師：或違反按揭貸款相關規定

不過，北京金訴律師事務所主任王玉臣律師並不特別看好首付分期，認為這看起來似乎是幫買家分期付款，但實際操作往往可能伴隨著地產商墊資、融資等違法違規行為，同時還可能規避銀行按揭貸款對首期的要求，違反按揭貸款相關規定。

內地2017年發布的《住房城鄉建設部人民銀行銀監會聯合部署規範購房融資和加強反洗錢工作》規定，嚴禁房地產開發企業、房地產中介機構違規提供買樓首期融資等。王玉臣進一步指出，首期分期與銀行按揭貸款政策有一定矛盾，屬非正常操作。

內地「財聯社」則引述河南濟源多家銀行個人貸款部門指出，目前仍需有全額首期支付憑證，方可審批房貸，即是必須最少支付20%首期，「開發商把發票開出來，證明首付款全額交過了，才能申請房貸」。