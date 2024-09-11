前國腳等44人終身禁賽 內地整治足球聯賽「假賭黑」

國家體育總局及公安部，昨在大連聯合召開足球職業聯賽「假賭黑」問題專項整治行動發布會，公布公安機關依法嚴肅查處足球領域賭波、打假波等違法犯罪，以及中國足協對61名涉案足球從業人員的紀律處罰情況。其中44人被終身禁止在中國從事任何與足球有關活動。有內地網媒分析，當局整治足球業時值世界盃亞洲區外圍賽國足0比7大敗予日本、對陣沙特阿拉伯之前，有殺雞儆猴意味。 「假賭黑」是指因運動員、教練、裁判和相關從業人員違反體育競賽規則或違背體育道德，導致比賽過程或結果發生不當改變等違法違規違紀行為。公安部治安管理局負責人表示，2022年以來打擊網絡賭球、操控比賽、行受賄賂等違法犯罪，抓獲128名嫌疑人，打掉12個網絡賭博團夥，查實涉嫌賭球、假球比賽120場，對83名涉案球員、裁判、教練、球會管理人員，依法採取刑事強制措施。目前有44名涉案足球從業人員被法院依法作出判決，34人被判處有期徒刑以上刑罰。

61人接受紀律處罰 中國足協負責人公布61名涉案足球從業人員的紀律處罰情況，曾效力中超山東泰山的金敬道等43人，終身禁止在中國從事任何與足球有關活動；中甲球員巴合江·吾爾滿等17人禁止在中國從事任何與足球有關活動5年；原杭州綠城球員沈劉曦，2013年已被處罰終身禁止從事任何與足球有關活動，仍不知悔改，在今次案件中因開設賭場罪受到刑事處罰，足協再次通報，要求全行業對他嚴格執行禁業處罰。 新華社報道，國家體育總局競體司負責人表示「長期以來，足球『假賭黑』問題愈演愈烈、氾濫成災，其積弊之深令人難以置信，其蔓延之廣讓人觸目驚心。從查辦的案件情況看，『假賭黑』問題與足球腐敗問題同根同源、互為表裡特徵明顯，假球、賭球、黑哨等問題滋生掩藏腐敗，腐敗行為也助長加劇『假賭黑』問題。」

公安部治安管理局負責人指，公安機關將在依法嚴厲打擊操控足球比賽涉及賭博、賄賂等違法犯罪的同時，積極聯同體育行政部門開展專項整治，一是「持續優化專項治理機制」，公安部將與國家體育總局合作，重點指導省、市兩級建立聯動工作機制，全面扎實推進足球領域「假賭黑」治理；二是「持續強化專案打擊震懾」，繼續指導各地公安機關聚焦關鍵賽事、重要賽點位摸排足球領域「假賭黑」線索；三是「持續深化宣傳警示教育」，指在查案過程發現部分足球從業員法律意識淡薄，涉嫌違法打假球、賭球，但對有關法律規定一無所知。

對於涉事人員和組織後續的監督和懲戒，中國足協負責人指協會將在公布紀律處分後，向國際組織如實報告有關情況，並由相關國際組織決定是否作進一步處理。對於相關球會會否受罰，中國足協負責人說會依法依規嚴肅查處，並及時向社會公布。