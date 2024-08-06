前外交部發言人趙立堅妻子證患癌 僅剩6個月命

對美國措辭強硬的前外交部發言人趙立堅，其妻子湯天如驚聞患上乳癌，僅剩6個月命。湯天如周一和周二連續兩天在其微博帳號「大聰和臭丫頭」發文，稱去年6月確診乳腺癌第5期，已動過兩次手術，因為不想再折騰，決定放棄西醫治療。醫生告訴她，如果不接受化療，生命只剩下6個月；如果配合治療有50%的機會可以活6至24個月。她透露，在北京公立醫院分別做了兩次手術，已經轉移至淋巴，所以做了淋巴清掃；「非常感謝老公細心體貼的照顧和時刻的陪伴」。湯天如表示，想讓自己最後的時間舒服些，遂選擇中醫調理。

久未發文的湯天如周日突然發布多張身穿病服躺在病床依偎著趙立堅的照片，表示「生命只有一次，死裡逃生。愛是時刻的陪伴，疼愛和呵護，感恩生命中有你。你是最好的丈夫，也是最優秀的黨員」，再度引發外界關注與議論。

數月前趙立堅網上「放閃」 在3月8日婦女節，趙立堅曾公開發文向湯天如曬恩愛，表示「你是女兒，是妻子，是母親。你是值得被疼愛的公主，披荊斬棘的女漢子，發光發熱的半邊天。你可煮煙火，可追星辰，可伴良人。你能走自己的路，擁自己的夢，做自己的女神。祝願女神們眼中有光，心中有愛，永遠熱辣滾燙！」。