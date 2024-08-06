前外交部發言人趙立堅妻子證患癌 僅剩6個月命

對美國措辭強硬的前外交部發言人趙立堅，其妻子湯天如驚聞患上乳癌，僅剩6個月命。湯天如周一和周二連續兩天在其微博帳號「大聰和臭丫頭」發文，稱去年6月確診乳腺癌第5期，已動過兩次手術，因為不想再折騰，決定放棄西醫治療。醫生告訴她，如果不接受化療，生命只剩下6個月；如果配合治療有50%的機會可以活6至24個月。她透露，在北京公立醫院分別做了兩次手術，已經轉移至淋巴，所以做了淋巴清掃；「非常感謝老公細心體貼的照顧和時刻的陪伴」。湯天如表示，想讓自己最後的時間舒服些，遂選擇中醫調理。
久未發文的湯天如周日突然發布多張身穿病服躺在病床依偎著趙立堅的照片，表示「生命只有一次，死裡逃生。愛是時刻的陪伴，疼愛和呵護，感恩生命中有你。你是最好的丈夫，也是最優秀的黨員」，再度引發外界關注與議論。
數月前趙立堅網上「放閃」
在3月8日婦女節，趙立堅曾公開發文向湯天如曬恩愛，表示「你是女兒，是妻子，是母親。你是值得被疼愛的公主，披荊斬棘的女漢子，發光發熱的半邊天。你可煮煙火，可追星辰，可伴良人。你能走自己的路，擁自己的夢，做自己的女神。祝願女神們眼中有光，心中有愛，永遠熱辣滾燙！」。
遭調職疑妻子發文引起
湯天如此前曾多次發文掀起爭議，趙立堅去年1月被調任邊界與海洋事務司副司長，外界解讀如此平調形同被「雪藏」，一些分析指湯天如動輒失言是主因之一。2023年7月10日，時任中國外交部長秦剛消失一個多月傳出事之際，湯天如發文稱，「今天是個好日子，借發小視頻一用」，並附上趙立堅之前在公開場合的多段影音。約一小時後，湯天如再發文並附上一幅錦旗的圖像，旗面鑲著稱讚趙立堅是「為人正直為國為民的好官」字樣。此舉被網路解讀為趙立堅妻子是在落井下石、幸災樂禍。