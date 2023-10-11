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中國
2023-10-11 17:00:00

前「央視一姐」主播李思思離開13年電視台　傳將轉戰直播圈帶貨

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綜合陸媒報導，李思思2010年成為《央視》主持人，2012年首次主持春晚，刷新了春晚最年輕主持人的紀錄。她至今共主持過9次春晚，被不少觀眾封為「央視一姐」，更被稱為「央視第一美女主持人」。

被封為「央視一姐」、37歲《央視》的美女主持人李思思日前通過個人微博證實，宣布離開工作了13年的電視台，表示「開啟新的挑戰」。不少網友也猜測李思思有意轉戰直播帶貨。內地媒體報導，李思思2010年成為《央視》主持人，2012年首次主持春晚，刷新了春晚最年輕主持人的紀錄。她至今共主持過9次春晚，被不少觀眾封為「央視一姐」，更被稱為「央視第一美女主持人」。

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李思思在微博發文。（圖／翻攝微博@主持人李思思） 李思思曾9次主持《央視》春晚。（圖／翻攝微博@主持人李思思）

李思思回應網民詢問去向：「開啟新的挑戰」

他近日在微博發文寫下，「難捨最是揖別日，絲絲楊柳謝東風。十三載奮鬥，感恩所有。啟前路風景，沐光而行」。有網友好奇留言詢問，「離職了嗎？」李思思親自回應證實稱，「開啟新的挑戰」，證實離開待了13年的老東家。李思思並沒有具體透露接下來的打算，不過有網友發現，李思思近幾個月來，開始在其個人抖音帳號「主持人李思思」嘗試開箱短影音及一些商務推廣。在商品櫥窗區有46件好貨，顯示4877個跟買人數以及5240筆已售件數。從商品品項來看，主要是書、學習用品以及女性健身用品相關。

另外報導稱，一個叫「李思思嚴選」的帳號10日在淘寶直播悄悄上線。目前粉絲數量還不多，只有300多人，目前淘寶直播沒有證實這個帳號為李思思本人，外界紛紛猜測李思思將轉戰直播帶貨。《紅星新聞》報導，業界人士分析，主持人轉型短影片成功的例子有很多，優勢在於主持人形象好、氣質佳、專業素質強，其經驗又讓其對內容製作有獨到的地方。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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