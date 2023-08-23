前《央視》主持爆范冰冰「陰陽合同」5年後淪擺攤　大方承認：賣字畫養家不丟臉(有片)

60歲的前《央視》大咖主持人崔永元，5年前爆料女星范冰冰簽「陰陽合同」涉逃漏稅而一度聲名大噪。不過崔永元近年淡出演藝圈，鮮少出現在螢光幕前。近日，他在社群上曝光自己的近況，為了養家餬口開始銷售自己寫的字畫，令人唏噓不已。

「崔永元和李玟是同樣的性格」

《蓋飯娛樂》報導，崔永元透過帳號「崔永元真畫」在一間專門銷售書畫古物的大樓內，坐在板凳上推銷自己的作品。相較於在螢光幕前的時期，崔永元看起來頗為憔悴，眼袋十分明顯。他穿著花襯衫，腳上踩著拖鞋，地上擺著數張書法作品，供路過的民眾挑選。

崔永元透露，他目前沒有工作，只憑著擺攤賺錢，但他覺得很快樂，且在賣書法為生這件事上，並沒有出賣自己的靈魂，因此沒有任何讓人輕視的地方，「有什麼讓人瞧不起的呢？」態度十分坦然。他表示，希望大家是因為欣賞他才購買作品，而不是為了救濟他。

據了解，崔永元淡出演藝圈後，每次露面都是一副低調接地氣的模樣。此前他曬出了和妻子、女兒同住的家中內景，家裡裝修樸素，門口還堆放著雜物，看起來相當狹窄擁擠。而在抖音及微博等社群平台上，可以看到不少網友留言為他打氣，「崔永元和李玟是同樣的性格，太認真太負責，雖說這種態度值得表揚，但容易傷到自己」、「一直欣賞你、憧憬你」、「靠本事吃飯就不丟人」、「終於見到你了」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章