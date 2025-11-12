副院長醫院偷情眼科副主任　激戰不忘鋪無菌氈　網民錯重點：果然是醫科(有片)

湖南省人民醫院日前爆出醜聞，該院副院長和眼科副主任雙雙已婚出軌，並且在院內值班室偷情。兩人激戰的影片曝光後，有不少眼利網民發現，梳化上竟然鋪有「無菌墊」，留言笑稱：「果然是醫科，偷情還不忘衞生！」

綜合《封面新聞》等內地媒體報道，事件中男方是現年50歲、知名泌尿科醫生、湖南省人民醫院的副院長祖雄兵；女方於眼科亦是相當知名的醫生，是現年 40 歲於人民醫院擔任眼科副主任曾琦。醜聞因爆料者洩露兩人在值班室偷情的影片而曝光，祖雄兵和曾琦利用值班室的梳化激戰，在辦事前不忘先鋪滿「無菌墊」，保持衞生，據指原流出影片長17分鐘。