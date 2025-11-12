副院長醫院偷情眼科副主任　激戰不忘鋪無菌氈　網民錯重點：果然是醫科(有片)

湖南省人民醫院日前爆出醜聞，該院副院長和眼科副主任雙雙已婚出軌，並且在院內值班室偷情。兩人激戰的影片曝光後，有不少眼利網民發現，梳化上竟然鋪有「無菌墊」，留言笑稱：「果然是醫科，偷情還不忘衞生！」
綜合《封面新聞》等內地媒體報道，事件中男方是現年50歲、知名泌尿科醫生、湖南省人民醫院的副院長祖雄兵；女方於眼科亦是相當知名的醫生，是現年 40 歲於人民醫院擔任眼科副主任曾琦。醜聞因爆料者洩露兩人在值班室偷情的影片而曝光，祖雄兵和曾琦利用值班室的梳化激戰，在辦事前不忘先鋪滿「無菌墊」，保持衞生，據指原流出影片長17分鐘。
網民：玩得多刺激現在多痛苦
多家傳媒指出，兩人疑似2021年起就存在不正當關係，尤其雙方都在業界相當知名、具有權威性，已婚雙不倫曝光因而軒然大波。醜聞曝光後，祖雄兵和曾琦都遭醫院停職，門診也不開放掛號。院方表示，將會徹查這起案件。事件也在網上引發熱議，網民留言諷刺：「果然是醫科，偷情還不忘衞生！」、「高端的人際關係，往往採用最原始的交流方法」、「玩得多刺激現在多痛苦」、「兩人外型亮麗、成就斐然，就是道德有些問題……」，有網民批評二人：「自毀前程」、「支持對作風不正嚴肅高效查處」；亦有網民認為兩人工作與私生活並無關係：「這是生活作風問題，又不是職業問題，沒必要把人家弄下去，浪費了兩個人才」。