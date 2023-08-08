割包皮失敗｜福建6歲男童割包皮發燒10日後死亡　醫生曾稱沒有風險

內地福建福州一名6歲男童日前做完包皮手術後，持續低燒不適、食慾不振、下體還流出黃色不明液體，10天後搶救無效死亡。對此，家屬質疑男童在術前檢查報告存在異常，醫院卻沒有盡到告知義務，認為醫院方應負責任。相關工作人員則回應稱，異常僅超出正常範圍一點，且男童手術順利，認為手術與後續併發症無關。目前，當地衛生當局已介入處理。

據陸媒《頂端新聞》報道，男童的父親江先生表示，由於6歲的男童即將上小學，便帶他前往醫院進行健康檢查。醫生告訴江先生夫婦，男童生殖器有包莖問題，已經影響到發育需要做手術。夫婦倆一開始擔心孩子年紀小做手術有風險，但醫生告訴他們「沒有風險」，於是男童便在7月24日接受了包皮手術。然而，男童回到家後不僅持續發低燒、食慾不振且下體還流出黃色不明液體。江先生表示，他們有按醫生的囑咐定期擦藥，孩子低燒時就用物理降溫。江先生夫婦又於8月2日帶孩子到醫院檢查，「還是當時我們看的那位醫生，但只是看了看，並沒有用任何醫療器械進行全方面檢查，就說『沒有問題』」。

割包皮失敗｜醫院︰手術順利

8月3日，孩子再次出現低燒並且伴有下腹不適和嘔吐的情況。夫婦倆先是把孩子帶到家附近的診所看病，但對方建議他們到大醫院就診。於是，江先生夫婦又把男童帶到了進行手術的醫院，經過醫院搶救，孩子仍被宣告死亡，這個結果讓夫婦倆難以接受。江先生夫婦出示了男童的術前檢查報告，並稱男童在手術前明明出現肌酸激酶同功酶數值偏高，以及呈現竇性心律，醫院卻沒有盡到告知與提醒的義務，術後也沒有對出現異常的問題進行複查，後來主動回診，醫師也沒有在病歷上登記，僅僅是口頭安撫而已。

江先生稱，「我們希望醫院就此事道歉，並給予相應賠償」。對此，院方解釋男童術前檢查結果異常僅超出正常範圍一點，且男童手術順利，但院方會依規定調查當事醫生疏漏病歷之事。另外，醫院工作人員稱，男童目前死亡原因仍不明，存在中毒、急性疾病發作、延誤就醫等多種可能，與前期的診療沒關係，建議家屬進一步驗屍釐清死因。且醫院稱事發後家屬曾在院內做出擺放遺像等行為，擾亂醫療秩序。目前當地衛健委已介入處理，家屬尚未同意解剖。

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