割青麥做飼料惹關注 內地提高小麥收購價 再派100億補貼

內地網絡瘋傳農民收割未成熟小麥賣作飼料, 一畝青小麥可賣1,500元。(互聯網)

內地近期瘋傳農民收割未成熟小麥高價賣作青貯飼料的短片，引起「浪費糧食」爭議，農業農村部隨即下令嚴查毀麥事件，確保夏糧粒粒歸倉。國家糧食和儲備局則在上周四宣布，今年提高小麥等糧食收購價格至每50公斤115元(人民幣，下同)起，較上年提高2元。財政部更在周日公布，中央財政向實際種糧農民發放100億元補貼，緩解農資(註：種子、肥料等)價格上漲導致種糧開支增加的情況。

一年內3度發放農資補貼 共500億元人民幣

為穩定農民收入，保護農民種糧積極性，讓種糧有「錢途」，中央財政自2021年來第三次發放農資補貼，一筆過下發100億元，而第一次是2021年6月18日，有200億元左右，第二次是今年3月，也是200億元。國家糧食和儲備局則對今年部分主產區的小麥、早秈稻、中晚秈稻、粳稻最低收購價格，分別定於每50公斤115元、124元、129元、131元，較上年分別提高2元、2元、1元、1元。

國家糧食和儲備局指，夏糧以小麥為主，約佔全年產量四分一，預計旺季收購量1,300億斤左右，與常年水平大致相若。

網絡瘋傳一畝青麥可賣1500元或以上

至於「青貯小麥」問題，據報網絡近期瘋傳，用作奶牛飼料的青貯小麥需求大增，一畝青貯小麥可賣出1,500元或更高價錢，比賣作糧食更賺錢，導致一些農民寧願「毀糧」。

奶牛養殖業青貯飼料現缺口 用青麥替代

中國奶業協會上周二指出，經過調查，黃淮地區少數奶牛養殖場有用小麥作青貯飼料的情況，主要是青貯粟米等有一定缺口，特別是去年北方嚴重秋汛導致青貯粟米收儲量不足，青貯飼料缺口增加。該協會又提到，大多數養殖場都是在配套飼草地上輪耕種植小麥，亦有個別養殖場就近收儲小麥，「但不是大規模的、面積很小」，強調目前相關奶牛養殖場已停止收儲口糧小麥作為青貯飼料，而協會已向全行業倡議不用口糧小麥作青貯飼料。

青貯即是將青綠飼草切碎後密封發酵，而青貯飼料超過九成是用粟米製作，其他還有黑麥草、飼用大麥等，較少使用小麥，因為青貯小麥營養價值只是青貯粟米的七成左右，而且畝產量低，不到青貯粟米的五成。