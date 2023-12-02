創新飲料「蔥香拿鐵」在網上廣傳　網紅試喝後嘔吐

據《四川觀察》報導，影片中製作者先是把大段的蔥花大量放入玻璃杯當中，再加入滿杯的冰塊，接著倒進牛奶，最後加入黑咖啡，並在頂部撒上蔥花裝飾，綠油油的「蔥香拿鐵」大功告成。

中國流行起「暗黑咖啡」，先前有網紅製作「皮蛋咖啡」，甚至是「醬油咖啡」，現在又出現了一種新奇特調的「蔥香拿鐵」，製作過程曝光，讓許多網友超無奈，只是看看就好想嘔。

據《四川觀察》報導，製作者先是把大量的蔥花放入玻璃杯當中，再加入滿杯的冰塊，接著倒入牛奶，最後加入黑咖啡，並在頂部撒上蔥花裝飾，綠油油的「蔥香拿鐵」大功告成。

創新做法在網路上流傳，吸引許多網紅模仿製作，但試喝後，許多人都抱着垃圾桶狂嘔，因為味覺實在太過衝擊。