創新飲料「蔥香拿鐵」在網上廣傳　網紅試喝後嘔吐

中國流行起「暗黑咖啡」，先前有網紅製作「皮蛋咖啡」，甚至是「醬油咖啡」，現在又出現了一種新奇特調的「蔥香拿鐵」，製作過程曝光，讓許多網友超無奈，只是看看就好想嘔。
據《四川觀察》報導，製作者先是把大量的蔥花放入玻璃杯當中，再加入滿杯的冰塊，接著倒入牛奶，最後加入黑咖啡，並在頂部撒上蔥花裝飾，綠油油的「蔥香拿鐵」大功告成。
創新做法在網路上流傳，吸引許多網紅模仿製作，但試喝後，許多人都抱着垃圾桶狂嘔，因為味覺實在太過衝擊。
多種創新飲料在網上流傳
許多網友都直言「蔥香拿鐵」根本是「暗黑料理」，光看就讓人頭皮發麻。原來「現在喝咖啡都要說不要蔥了」。還有人打趣地說「咖啡可以接地氣，但是不能接地府」、另一人回說「咖啡可以冷門，但不能邪門」。看到蔥花和拿鐵的結合，還有人崩潰說「愛喝咖啡和愛吃蔥的人都沉默了」。
蔥香拿鐵之後，還有網友加碼點菜，說「來杯蒜香拿鐵、香菜拿鐵吧」。
之前中國網絡上出現過不少「特調咖啡」，例如廣東的生蠔咖啡、寧夏的牛肉湯拿鐵、上海咖啡店推出的咖啡泡飯、醬油拿鐵等。許多咖啡店老闆，從中國菜上面找靈感，想盡辦法通通搬進咖啡裏。事實上，央視就曾報導過，在雲南當地真有「蔥香拿鐵」，主持人親嚐後表示「有一種把菜掉在咖啡裡的感覺」。
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