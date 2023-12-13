劉德華今年「被代言」84次 今次照片印東北酸菜 經紀公司斥侵權

近日內地有網民發現，東北一款名為「新開荒乳酸菌酸菜」的包袋上印了本地藝人劉德華的照片，配文是電影《拆彈專家2》主演攜手助力新開荒酸菜。(網上圖片、資料圖片)

近日內地有網民發現，東北一款名為「新開荒乳酸菌酸菜」的包袋上印了香港藝人劉德華的照片，配文是電影《拆彈專家2》主演攜手助力新開荒酸菜。不過，劉德華經紀公司亨泰環宇有限公司昨(12日)發布《侵權聲明函》，指劉德華從未而且無計劃代言「新開荒乳酸菌酸菜」，並且沒有授權任何公司和個人在「新開荒乳酸菌酸菜」等相關產品上使用劉德華本人的肖像及姓名。

「新開荒乳酸菌酸菜」生產廠家是黑龍江田苗農產品加工有限公司。該公司一名工作人員回應內媒查詢時表示，公司是跟某影視集團簽約，沒有跟劉德華本人簽合同。商家則表示，包裝袋上印的是影視照片，不清楚是否違法。有內媒引內地律師指，從保障市場公平交易秩序的角度，商家可能已涉嫌虛假宣傳。

絕大多數為沒名氣「雜牌」 竟有地鍋雞店

據內媒不完全統計，單是今年，劉德華經紀公司就發了至少84封針對虛假廣告的聲明函，除了常規的衣服、手機，還有麻將機、減肥藥、樓盤、地鍋雞店、私房菜、公共座椅等產品，絕大多數是沒有名氣的「雜牌」。

淨水器公司盜用劉照片 被判賠 50 萬

事實上，此前已有公司因違法使用劉德華主演電影的劇照被告。裁判文書網顯示，浙江斑馬魚健康科技有限公司曾盜用劉德華照片，宣稱他是淨水器產品代言人，被劉德華提告求償人民幣201萬元，並且公開賠禮道歉。最終，法院判決浙江斑馬魚健康科技有限公司應立即停止侵權，公開道歉，並賠償劉德華人民幣50萬元，此外還要承擔所有訴訟費。