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中國
2023-10-31 16:14:04

加拿大禁政府手機用微信 中方：濫用國家力量無理打壓(更新)

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加拿大禁政府裝置裝微信及卡巴斯基，稱對私隱安全構成風險。(路透社)

加拿大禁政府裝置裝微信及卡巴斯基，稱對私隱安全構成風險。(路透社)

加拿大政府周一(1030)公布以私隱和安全風險為理由，禁止在政府的流動通訊裝置上安裝中國通訊程式微信（WeChat）及俄羅斯防毒軟件卡巴斯基（Kaspersky），要求公務員即時在手機上刪除有關應用程式，未來亦不可下載。

在北京，外交部發言人汪文斌回應，微信是一家民營企業經營的社交網絡平台，中國政府一貫要求中國企業在海外經營中，嚴格遵守當地法律法規，加拿大政府在沒有任何真實證據的情況下，打著維護資料安全的幌子，出台針對中國企業的禁令，是典型的泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓特定國家企業行為。中方對此堅決反對。希望加方摒棄意識形態偏見，遵循市場經濟原則，為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

沒證據顯示政府資訊外洩

加拿大政府引用早前的評估，指微信和卡巴斯基對私隱和安全造成不可接受的風險，因此決定禁用，以確保加拿大政府的網絡和數據安全，做法與國際夥伴一致，強調暫時沒證據顯示政府資訊外洩。

卡巴斯基：震驚及失望

卡巴斯基對加拿大的決定感到驚訝和失望，認為決定不合理，而且事前沒有任何警告，也沒有給公司機會回應政府擔憂。微信暫時沒有回應。

加拿大早於今年2月便禁止公務員在手機上裝設TikTok應用程式。

 

 

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