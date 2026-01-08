加拿大總理將9年來首度訪問中國　卡尼：推動出口多元化

加拿大總理卡尼（Mark Carney）將於1月13日至17日訪問中國，這是加拿大總理自2017年以來首次訪問中國。卡尼辦公室7日表示，此行目的在於加強貿易、能源、農業及國際安全等領域的交流合作。

貿易摩擦使雙邊關係陷僵局

《路透社》7日報道，中國是加拿大第二大貿易夥伴，但兩國關係近年來持續惡化。去年，加拿大對中國電動車進口課徵100%關稅，中國則在8月宣布對加拿大油菜籽進口實施初步反傾銷稅。這些貿易摩擦使得雙邊關係陷入僵局。

卡尼試圖將加拿大出口市場從主要貿易夥伴美國分散出去，特別是在面對美國總統特朗普（Donald Trump）不確定的貿易政策之際。卡尼辦公室指出，此次訪問中國正是為了推動出口多元化的戰略目標。