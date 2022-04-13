努力清零｜五一假期難跨省出行 蘭州大學料疫情下月初受控

內地新冠肺炎本土感染新增個案稍有回落，前日有24,546宗，重災區上海佔23,342宗。對於能否在本月30日開始的五一勞動節5天連假跨省出行，汕頭大學病毒學家常榮山認為機會不大，直言到今個月底都難以實現「全國全面社會面清零」。甘肅蘭州大學新冠疫情預測系統則顯示，上海今波疫情預計到下月3日左右才會受控，累計301,740人受感染。

國家衛健委昨指出，今波疫情自上月1日起至本周一累計30個省(自治區/直轄市)325,303人感染，其中上海疫情仍在快速上升，社區傳播尚未有效遏制，且外溢多個省市，預計未來幾日新增感染人數仍處於高位。

截至周一，上海累計超過22萬人感染，當地正實行封控區、管控區、防範區三級分區管制，其中防範區民眾可於所在鎮街範圍內適當活動，不少人昨日一家大細落樓散步。上海衛健委昨提醒，防範區不是「放飛(無拘無束)區」，仍須避免大量人群聚集，堅持「非必要不外出」。上海衛健委又提到，上月1日以來，已有超過2萬人從專責醫院、方艙醫院出院和解除隔離、醫學觀察，返回居住地接受健康監測。

有出艙人士向內地傳媒講述方艙生活，稱在上海新國際博覽中心方艙醫院住了10天，艙內約有1,500人，平均4名醫護照顧一百多人，一些艙友遂自行組織做義工，幫醫護打雜、派飯盒，或者幫助有需要的老人和小孩等，整體氣氛還好。該人士又提到，艙友可到室外曬太陽、舒展筋骨，有人帶了羽毛球來打，有人跑步、跳廣場舞、耍太極等，較難適應是方艙24小時不關燈，無淋浴設施，廁所衛生欠佳等。藥物方面，自己只有輕微咳嗽，「沒有吃藥，醫生幾乎也不建議吃藥，靠自身免疫」。

