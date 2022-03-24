勁踩女人由頭到腳臭過男人 P&G中國「歧視式營銷」惹內地網民狂轟

擁有SK-II、OLAY、飄柔、沙宣、護舒寶等品牌的跨國日用品公司P&G(內地稱「寶潔」)，本月13日在微信公眾號「寶潔會員中心」發表一篇題為《女人腳臭是男人的5倍？不信現在聞一下》的產品推廣文章，以所謂科學角度將女人描述成從頭到腳都比男人更臭，被內地網民狂轟「歧視女性」、「小編就是一個厭女」。事件發酵多日，微博「寶潔中國」今日中午發文，就涉事文章「不當內容對女性的不尊重」鄭重道歉，強調公司一直提倡平等、包容和尊重的價值觀，又指已刪除涉事文章，並嚴肅整頓該微信公眾號的營運。不過，網民並不買帳，認為道歉太敷衍，揚言改用其對手聯合利華的產品。

P&G中國指女人胸部最臭 「榴槤+螺螄粉+臭豆腐都比不上」

該篇文章以「四個真相」總結女人比男人更臭，其中「真相一」、「真相二」都針對汗腺，指「女人足部汗腺其實是男人的5倍」、「女人也有體臭，而且胸部最臭！女人全身的汗腺都比男人多，胸部更是出汗重災區」。「真相」解釋，女人的長靴、高跟鞋、包頭鞋「沒有一個是透氣的」，還經常為了好看而不穿襪，「出汗多+不透氣=細菌瘋狂增長」；而「捂上又厚又悶的內衣，簡直是細菌繁殖的天堂。尤其是運動後，那酸爽……榴槤+螺螄粉+臭豆腐都比不上」。

P&G中國指女人比男人少洗頭 頭髮充斥烤肉味公廁味

「真相三」則針對內褲，指女人的內褲會有殘留尿漬、白帶和經血，還有脫落的細胞、乳酸桿菌、蛋白，「穿過一天的內褲就有100萬個病毒和10萬個細菌」、「再愛乾淨的女人，內褲都比男人髒」。「真相四」就指女人頭髮又長又多，兩、三天才洗一次，「和幾乎天天洗頭的男生不同」，而且頭髮越長、越多，所佔的面積就越大，「越容易殘留髒東西和異味，除了頭皮出的油味，還有烤肉火鍋味、公廁蹲坑味」；配圖則是「髒東西」在頭皮上說「祝我們以後！發爛發臭！」，以及男人舉起「洗頭全勤」獎牌，女人在旁傷心，頭頂標示「本月洗頭缺勤18次」。

介紹完4個真相，配圖就顯示一名男子疑惑「可我身邊的女人一整天都香噴噴啊？」一名頭戴P&G頭飾的女子就介紹，「那是因為我們有全身香香5件套」。

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