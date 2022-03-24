勁踩女人由頭到腳臭過男人 P&G中國「歧視式營銷」惹內地網民狂轟

擁有SK-II、OLAY、飄柔、沙宣、護舒寶等品牌的跨國日用品公司P&G(內地稱「寶潔」)，本月13日在微信公眾號「寶潔會員中心」發表一篇題為《女人腳臭是男人的5倍？不信現在聞一下》的產品推廣文章，以所謂科學角度將女人描述成從頭到腳都比男人更臭，被內地網民狂轟「歧視女性」、「小編就是一個厭女」。事件發酵多日，微博「寶潔中國」今日中午發文，就涉事文章「不當內容對女性的不尊重」鄭重道歉，強調公司一直提倡平等、包容和尊重的價值觀，又指已刪除涉事文章，並嚴肅整頓該微信公眾號的營運。不過，網民並不買帳，認為道歉太敷衍，揚言改用其對手聯合利華的產品。
P&G中國指女人胸部最臭 「榴槤+螺螄粉+臭豆腐都比不上」
該篇文章以「四個真相」總結女人比男人更臭，其中「真相一」、「真相二」都針對汗腺，指「女人足部汗腺其實是男人的5倍」、「女人也有體臭，而且胸部最臭！女人全身的汗腺都比男人多，胸部更是出汗重災區」。「真相」解釋，女人的長靴、高跟鞋、包頭鞋「沒有一個是透氣的」，還經常為了好看而不穿襪，「出汗多+不透氣=細菌瘋狂增長」；而「捂上又厚又悶的內衣，簡直是細菌繁殖的天堂。尤其是運動後，那酸爽……榴槤+螺螄粉+臭豆腐都比不上」。
P&G中國指女人比男人少洗頭 頭髮充斥烤肉味公廁味
「真相三」則針對內褲，指女人的內褲會有殘留尿漬、白帶和經血，還有脫落的細胞、乳酸桿菌、蛋白，「穿過一天的內褲就有100萬個病毒和10萬個細菌」、「再愛乾淨的女人，內褲都比男人髒」。「真相四」就指女人頭髮又長又多，兩、三天才洗一次，「和幾乎天天洗頭的男生不同」，而且頭髮越長、越多，所佔的面積就越大，「越容易殘留髒東西和異味，除了頭皮出的油味，還有烤肉火鍋味、公廁蹲坑味」；配圖則是「髒東西」在頭皮上說「祝我們以後！發爛發臭！」，以及男人舉起「洗頭全勤」獎牌，女人在旁傷心，頭頂標示「本月洗頭缺勤18次」。
介紹完4個真相，配圖就顯示一名男子疑惑「可我身邊的女人一整天都香噴噴啊？」一名頭戴P&G頭飾的女子就介紹，「那是因為我們有全身香香5件套」。
P&G出事文章：
內地網民炮轟P&G中國侮辱全體中國女性
內地網民紛紛炮轟，該篇看似「科普」實則貶低、歧視女性的文章，完全忽略清潔等因素，簡單粗暴地以「細菌多=臭/惡臭」來偷換概念，甚至挑起性別對立，「通過侮辱人來強行製造焦慮」，直言「那種觀點算是pua(打壓)了全體中國女性，想要讓女性覺得自己身體各種又髒又臭必須用寶潔產品才能討男人歡心」，質問「可是你們最大的客戶不是女性嗎？還這麼侮辱自己的客戶？」
內地網民：P&G中國微信小編根本厭女
一些女網民就指出，「不說別的，到底為甚麼說女生胸部會比榴槤臭豆腐還臭啊？我們軍訓的時候每天都大汗淋漓衣服都濕透，可是內衣還是很香」、「科普可以，但帶有侮辱性質還踩一捧一的科普給老娘滾」。還有網民表示，「我一個醫學生，寶潔這個小編在造謠，他說女性全身汗腺都比男性發達，實際上女性毛孔小，男性毛孔大，女性的汗腺細胞是遠遠比男性輕的，這個小編就是一個厭女」、「我奇怪的是，即使女性汗腺真的比男性多，但是現實中的確是男性更臭一些啊。所以其實是他們先天條件比女性好卻由於個人邋遢所以聞起來比女性臭嗎」。