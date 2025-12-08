勁過愛回家！粵處境劇播出25年入健力士 播大結局成集體回憶 網民因一原因贊成

本港處境喜劇《愛回家》堪稱長壽劇，但仍及不上廣東一套打入了健力士世界紀錄的處境劇《外來媳婦本地郎》。被網民笑稱為廣東版《愛回家》、有25年歷史的《外》周日播出大結局，成為內地網上熱話。有觀眾對陪伴成長的劇集終於落幕感到依依不捨，揚言要由第一集起把逾4,330集從頭再看一遍，但也有人認為隨著主要演員退出或離世，該劇也是時候告一段落。

由廣東廣播電視台出品、採用邊拍邊播模式的粵語處景喜劇《外》，於2000年11月4日首播，其以廣州西關康家四子，以及來自不同地域的媳婦組成的大家庭為主線，透過日常生活趣事，展現南北文化及習俗差異。該劇於2023年以播出4,330集，擊敗印度某劇的3,500集，成為健力士「世界最長處境喜劇」。