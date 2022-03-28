動態清零｜以黃浦江為界 上海今起封區檢測

內地前日新增5,550宗新冠肺炎本土感染，包括1,217宗確診及4,333宗無症狀感染，其中上海分別佔47及2,631宗，再創新高，且過去一周感染個案累計突破1萬宗。上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室昨晚宣布，為遏制疫情擴散蔓延，盡快實現社會面動態清零，今日清晨5時起以黃浦江為界，分區分批封控進行核酸檢測。

上海近日以對全國甚至全球經濟有影響為由，不參照深圳封城檢測，而是劃分「重點區域」和「非重點區域」分別封控進行核酸檢測及管控進行快速抗原檢測，探索新動態清零策略，惟至昨晚宣布升級分區封控措施。今日清晨5時起至周五清晨5時，浦東、浦南及毗鄰區域先行封控，同時浦西地區的重點區域繼續封控；周五凌晨3時起至下周二凌晨3時則封控浦西。

封控區內，所有小區封閉管理，足不出戶；所有公共交通工具停運；所有企業除保障生活和城市基本運行外，封閉生產或居家辦公；各部門要保障特殊患者應急就醫需求。

台疫情反彈 首設疫苗禁令

另外，台灣疫情反彈，昨新增83宗本土及120宗境外確診，本土新增個案為去年6月中以來新高，患者主要來自桃園大潭電廠擴建工程外勞宿舍群組，以及基隆「銀河小吃店(兼卡拉OK)」衍生警察群組。基隆市長林右昌因上周四出席警察表揚會時短暫脫口罩與確診警員合照，要居家隔離

10天。

中央流行疫情指揮中心昨表示，原定下月放寬的口罩令暫緩，已縮短的入境檢疫期可能受影響；夜總會、酒廊等八大受規管娛樂行業即日起設疫苗限制，是台灣首設「疫苗禁令」，所有顧客須持已接種3劑新冠疫苗證明及掃「實聯制」(類似「安心出行」)，從業人員則須接種2劑滿14天，若接種2劑滿3個月須接種第3劑，否則不能從事相關工作。