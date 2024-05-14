動物園被爆逾20隻老虎獅子疑非正常死亡　環境惡劣及非法繁殖(有片)

安徽阜陽野生動物園近日被爆出涉嫌違規人工繁殖國家一級保護動物東北虎，亦有包括20隻東北虎、非洲獅、長頸鹿等珍貴野生動物非正常死亡；動物園同日發布公告稱因升級改造閉園3日；阜陽市隨後成立調查組，表示將對涉野生動物死亡一事進行全面調查，後續調查和處置情況將及時公布。

《中國慈善家》雜誌周一(13日)報道，調查發現阜陽野生動物園在未取得人工繁殖許可證的情況下，違法展示展演、人工繁殖國家一級保護動物東北虎，死亡的野生動物幼崽的屍體至今仍存放於冰櫃中。亦由於動物園經營權糾紛的影響，2017年起導致大量野生動物死亡，其中包括20隻東北虎、2隻非洲獅、3頭長頸鹿等珍貴野生動物。目前，園區內存活著的16隻東北虎以及非洲獅、長頸鹿、黑熊等動物，長期被關在運輸鐵籠中，空間狹小，生存條件惡劣，狀態堪憂。《大河報》獲得一段由中國生物多樣性保護與綠色發展基金會工作人員的影片，顯示包括10隻小老虎、10隻成年老虎屍體，屍體仍存放於雪櫃。基金會曾公開該動物園所屬公司未取得東北虎人工繁育許可。《現代快報》亦獲得動物園內現況影片，顯示黑熊、老虎被單獨關在狹小的鐵籠裡。