動物園被爆逾20隻老虎獅子疑非正常死亡　環境惡劣及非法繁殖(有片)

安徽阜陽野生動物園近日被爆出涉嫌違規人工繁殖國家一級保護動物東北虎，亦有包括20隻東北虎、非洲獅、長頸鹿等珍貴野生動物非正常死亡；動物園同日發布公告稱因升級改造閉園3日；阜陽市隨後成立調查組，表示將對涉野生動物死亡一事進行全面調查，後續調查和處置情況將及時公布。
《中國慈善家》雜誌周一(13日)報道，調查發現阜陽野生動物園在未取得人工繁殖許可證的情況下，違法展示展演、人工繁殖國家一級保護動物東北虎，死亡的野生動物幼崽的屍體至今仍存放於冰櫃中。亦由於動物園經營權糾紛的影響，2017年起導致大量野生動物死亡，其中包括20隻東北虎、2隻非洲獅、3頭長頸鹿等珍貴野生動物。目前，園區內存活著的16隻東北虎以及非洲獅、長頸鹿、黑熊等動物，長期被關在運輸鐵籠中，空間狹小，生存條件惡劣，狀態堪憂。《大河報》獲得一段由中國生物多樣性保護與綠色發展基金會工作人員的影片，顯示包括10隻小老虎、10隻成年老虎屍體，屍體仍存放於雪櫃。基金會曾公開該動物園所屬公司未取得東北虎人工繁育許可。《現代快報》亦獲得動物園內現況影片，顯示黑熊、老虎被單獨關在狹小的鐵籠裡。
市政府高度重視將組成調查組全面調查
阜陽野生動物園同日回應報道指，除了病死的動物，其他的都很胖。病死並非人為因素，人也會生老病死。因為園方需要盈利，如果動物死掉對園方影響很大，所以會照顧好他們。園方隨得發公告，因升級改造閉園3日。
阜陽市政府通報，阜陽市委、市政府高度重視今次事件，決定成立由市委、市政府負責同志牽頭，市紀委監委、市委政法委、市林業局、市公安局和潁東區政府組成的調查組，對涉野生動物死亡一事進行全面調查，後續調查和處置情況將及時向社會公布。