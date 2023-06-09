動物園「黑熊瘦成老鼠」？遊客心疼營養不良　園方：夏天掉毛才顯瘦

記者陳怡伶／綜合報道
近日，有遊客前往大陸江西南昌動物園時，發現一隻黑熊體型瘦小，站立起來甚至比園區的工作人員還矮，擔心黑熊沒有被好好照顧而營養不良，在網路上PO出照片稱「南昌動物園黑熊瘦成老鼠了」，引發關注。對此，南昌動物園回應，該隻黑熊的狀態正常，本身體型就不大，是因夏天掉毛才顯得身材單薄。
陸媒《上游新聞》報道，有大陸網友近日在社群平台上PO出照片，只見南昌動物園內一隻黑熊正站立接受工作人員投餵，有別於一般黑熊的高大壯碩，這隻黑熊不僅顯得相當「苗條」，就連體長也只到工作人員肩膀處，讓不少網友擔心「太瘦了吧」、「跟印象中的黑熊差別好大」、「這體型真的是熊嗎，還不及人高」、「遠看還真像老鼠」。
「長期缺乏運動，皮會比較鬆」
這張照片隨即引發廣大網友關注，《上游新聞》記者實際聯繫南昌動物園，工作人員表示，園內的黑熊由專人定期飼養，因長期缺乏運動，皮會比較鬆，而且夏天會出現脫毛、掉毛現象，整體看上去會顯得瘦一些。
動物園辦公室人員則回應稱，黑熊狀態正常，其本身的體型就不大，且站立也是自然行為，非人為強迫。且動物會因個體原因存在體型上的差異，「不過分追求肥胖，體重在正常可控範圍就好」。
「感覺每個動物都非常瘦」
另外，許多動物會因季節而有毛髮量的差別，冬天時動物會增肥，吃得較胖，皮毛也較為厚實，看起來就會胖一點，到了夏天就會出現脫毛、掉毛情況，看上去會顯得瘦一些，屬於正常情況。
園方強調，動物園屬於公益性質，不存在壓縮飼養成本或者剋扣動物飼料的問題，對於園內動物的身體狀況，園方隨時都會關注。如果有動物出現不適，園方也會及時救治並取消對外展示。
不過，對於園方的回應，網友們似乎不太買單，不少網友表示「之前去過一次，裏面的動物都挺瘦的而且沒一點活力」、「上周日剛去，感覺每個動物都非常瘦，生活狀態很差，空氣中一股臭味」。
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