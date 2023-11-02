動物有情｜西摩犬每日陪婆婆拾荒　污糟邋遢孭兩袋仍現笑容(有片)

內地黑龍江省哈爾濱市有一位婆婆養了一隻西摩犬，每日都會帶著牠去撿垃圾，婆婆孭上大包小包的回收物同時，狗狗亦當上工作犬，同樣要孭上回收物，但牠跟在婆婆身旁，帶著燦爛的笑容，貢獻自己的力量，影片在網上瘋傳，讓人一再反思，狗狗是人類忠誠的朋友，牠的世界只有主人就夠。

早前有網民於微博上載相片及影片，顯示哈爾濱有一隻西摩犬經常跟著一個婆婆撿拾各種回收物品，還當上工作犬揹負重物，為婆婆減輕負擔，同時可見，狗狗雪白又蓬鬆的毛毛已被弄得污污糟槽，但牠總是笑容滿面，如陽光般燦爛，伴在婆婆的身旁似乎自豪又滿足。網民表示，今年3月開始就看到這隻西摩犬陪同婆婆拾荒的身影，形容狗狗抬頭挺胸，似乎只要在婆婆身邊就快樂。其後有自稱知情網民說，婆婆的兒子不想她拾荒，但怕她一個人寂寞，就買了西摩犬陪她，詎料婆婆帶同狗狗一起去拾荒。