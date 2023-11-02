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2023-11-02 11:59:00

動物有情｜西摩犬每日陪婆婆拾荒　污糟邋遢孭兩袋仍現笑容(有片)

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西摩犬每日陪婆婆拾荒，孭兩袋仍現燦爛笑容。(微博)

西摩犬每日陪婆婆拾荒，孭兩袋仍現燦爛笑容。(微博)

內地黑龍江省哈爾濱市有一位婆婆養了一隻西摩犬，每日都會帶著牠去撿垃圾，婆婆孭上大包小包的回收物同時，狗狗亦當上工作犬，同樣要孭上回收物，但牠跟在婆婆身旁，帶著燦爛的笑容，貢獻自己的力量，影片在網上瘋傳，讓人一再反思，狗狗是人類忠誠的朋友，牠的世界只有主人就夠。

早前有網民於微博上載相片及影片，顯示哈爾濱有一隻西摩犬經常跟著一個婆婆撿拾各種回收物品，還當上工作犬揹負重物，為婆婆減輕負擔，同時可見，狗狗雪白又蓬鬆的毛毛已被弄得污污糟槽，但牠總是笑容滿面，如陽光般燦爛，伴在婆婆的身旁似乎自豪又滿足。網民表示，今年3月開始就看到這隻西摩犬陪同婆婆拾荒的身影，形容狗狗抬頭挺胸，似乎只要在婆婆身邊就快樂。其後有自稱知情網民說，婆婆的兒子不想她拾荒，但怕她一個人寂寞，就買了西摩犬陪她，詎料婆婆帶同狗狗一起去拾荒。

狗狗雪白又蓬鬆的毛毛已被弄得污污糟槽，但牠總是笑容滿面。(微博) 狗狗雪白又蓬鬆的毛毛已被弄得污污糟槽，但牠總是笑容滿面。(微博) 網民形容狗狗抬頭挺胸，似乎只要在婆婆身邊就快樂。(微博)

網民：好懂事的狗狗

影片曝光後吸引了許多網民點讚及留言「別的耶耶(內地稱西摩犬為「薩摩耶犬」)都是寵物，這隻耶耶是工作犬耶」、「西摩犬：媽媽，我可以撿回收養你」、「好懂事的狗狗」。不過，有網民憂慮狗狗負載過重會對脊椎造成傷害，但也有人認為，「狗狗身上扛的都是空瓶空罐，重量不大，況且西摩犬本就是雪橇犬，身體條件很好，無須過度反應」。

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