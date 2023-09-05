動物有情｜警犬被「轉手」　一隻二隻不聽指令衝上車「挽留」領犬員(有片)

狗狗是人類忠誠的朋友。內地有警局的一批領犬員宣布退役或是調任到其他單位，不得不跟自己親手帶大的警犬們說再見，詎料警犬們彷彿知道自己的領犬員要跟自己分離，一隻接一隻拒聽指令，衝上接載領犬員離開的小巴不肯離去，似乎在說「共同進退」，畫面讓不少網民動容。
綜合報道，內地廣西一間派出所有多名領犬員相繼退役或是調職，不得不與朝夕相處的警犬們分開，領犬員在歡送儀式後登上小巴後，他們的舊拍檔警犬們通通走到小巴旁，更有警犬衝上車，依依不捨地望著領犬員，就像在說「請帶埋我一起走」。
網民：沒辦法 就是退伍跟退役季節
網上影片可見，一隻德國牧羊犬、一隻黑色拉布拉多跟另一隻比利時馬連萊犬，都聚集在小巴門口不斷想要衝上車，其中一隻成功登車的德牧更待在領犬員旁久久不肯離開，完全不聽新領犬員的指令，即使被拉下車，便由另一道車門登上副駕駛座，更索性走到駕駛座底伏下，免得被人再拉下車。感人的畫面在網上流傳僅2日，已有逾32萬名內地網民觀看，不少網民也被畫面感動其至流淚，有人留言表示「狗狗說不出告別，牠很難過卻無法用言語表達」、「看到狗狗這麼傷心我也想哭」、「牠們用行動來表達對飼養員的感情」，有網民指出「沒辦法，這時候就是退伍跟退役季節，再怎麼難過也不得不分開」。