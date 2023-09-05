動物有情｜警犬被「轉手」　一隻二隻不聽指令衝上車「挽留」領犬員(有片)

警犬被「轉手」，一隻二隻不聽指令衝上車「挽留」領犬員。(微博)

狗狗是人類忠誠的朋友。內地有警局的一批領犬員宣布退役或是調任到其他單位，不得不跟自己親手帶大的警犬們說再見，詎料警犬們彷彿知道自己的領犬員要跟自己分離，一隻接一隻拒聽指令，衝上接載領犬員離開的小巴不肯離去，似乎在說「共同進退」，畫面讓不少網民動容。

綜合報道，內地廣西一間派出所有多名領犬員相繼退役或是調職，不得不與朝夕相處的警犬們分開，領犬員在歡送儀式後登上小巴後，他們的舊拍檔警犬們通通走到小巴旁，更有警犬衝上車，依依不捨地望著領犬員，就像在說「請帶埋我一起走」。