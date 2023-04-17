包皮割到一半突被加價 30歲男亂刀斬死醫生

大陸廣西一名30歲男子去年因為生殖器上出現不明顆粒，便前往醫院求診，沒想到在手術過程中突然被告知「想要根治就要加錢」，男子醒來後才發現去錯醫院，並認為幫他開刀的醫生根本是在趁機敲詐，憤而持刀衝進診間亂刀斬死醫生，最終男子被依殺人罪判處無期徒刑。

的士司機搞錯地點，將男子載到附近的另一間醫院。（《澎湃新聞》截圖）

落錯車去錯醫院 遭「敲詐」後亂刀捅死醫生

據《澎湃新聞》報道，今年30歲的黃男去年6月20日因生殖器出現不明顆粒，懷疑自己可能得梅毒或愛滋病，便急忙上網找一名自稱是柳州魚峰區甲醫院的李姓醫生，並約好隔天到該醫院看診。

看診當天，男子在父母的陪同下搭的士出門，沒想到疑似為的士司機搞錯地點，將一家三口載到附近的另一間醫院，黃男都還沒開口詢問李姓醫生是否在這任職，工作人員就將他帶去給53歲的梅姓醫生做一系列檢查並執行包皮環切術等手術，而過程中都沒有談到治療費用。

事後，黃男才從父母口中得知，手術過程中，醫生竟以「想根治就要加錢」為由共向父母收取1.2萬元人民幣，醫護人員告訴父親，黃男的生殖器只疏通了一半，恢復正常需要疏通80%，而此時黃男正躺在手術台上，父親迫於無奈之下只好去把錢付清。

黃男後來接到李姓醫生的電話詢問他為什麼沒去看診，讓本來就認為自己遭到敲詐的黃男越想越生氣，萌生殺意，黃男以外出買水為由，去醫院外的商店買了一把水果刀，衝進醫院2樓醫生辦公室亂刀斬死梅姓醫生。今年4月14日，柳州市中級人民法院做出最終判決，依故意殺人罪判處黃男無期徒刑，並賠償醫生家屬6.7萬元人民幣。

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