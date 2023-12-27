包租公舉報租出單位長發「詭異綠光」 國安部揭境外間諜偷拍海軍基地

國家安全部公布一宗包租公舉報租給外國人的單位從來沒人入住，惟屋內長期發出詭異綠光，最終揭發境外間諜情報機關竊拍鄰近的海軍基地，及時制止軍事秘密外洩，包租公因而獲得重大獎勵。
事發在「美麗的海濱城市」
國家安全部微信公眾號今日(27日)發文指，事發在一個「美麗的海濱城市」，有一名包租公致電國家安全機關舉報電話，指租出一個房子予境外某公司，惟租客長期不現身，但所租單位常發出詭異綠光，認為情況很可疑。
基地每年有重要軍事活動
經國家安全機關調查，該出租單位所在的濱海高檔小區，如果借助專業設備，能夠遠距離觀測小區對面的海軍基地。該基地承擔著國家多項重要軍事任務，每年都會有重要的軍事活動，亮相的各種重要海軍裝備中不乏「撒手鐧」武器，是境外間諜情報機關滲透竊密的重點目標。
成功斬斷「黑手」 舉報有功獲重大獎勵
至於單位內發出的綠色光裝置，正是境外間諜情報機關布設的竊拍竊照裝置，他們企圖通過視訊監控方式，竊取國家的新型軍事裝備秘密，如果這些視訊內容被傳輸至境外，將嚴重危害國家安全。
在包租公配合下，國家安全機關迅速採取行動，成功斬斷了境外竊取國家軍事秘密的黑手，及時消除了現實危害。而包租公的舉報，對打擊處置境外間諜竊拍國家重要軍事目標的違法犯罪活動發揮了重大作用，故給予他重大貢獻獎勵。