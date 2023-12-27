包租公舉報租出單位長發「詭異綠光」 國安部揭境外間諜偷拍海軍基地

國家安全部公布一宗包租公舉報租給外國人的單位從來沒人入住，惟屋內長期發出詭異綠光，最終揭發境外間諜情報機關竊拍鄰近的海軍基地，及時制止軍事秘密外洩，包租公因而獲得重大獎勵。

國家安全部公布一宗包租公舉報租給外國人的單位從來沒人入住，惟屋內長期發出詭異綠光，最終揭發境外間諜情報機關竊拍鄰近的海軍基地，及時制止軍事秘密外洩，包租公因而獲得重大獎勵。

事發在「美麗的海濱城市」

國家安全部微信公眾號今日(27日)發文指，事發在一個「美麗的海濱城市」，有一名包租公致電國家安全機關舉報電話，指租出一個房子予境外某公司，惟租客長期不現身，但所租單位常發出詭異綠光，認為情況很可疑。

基地每年有重要軍事活動

經國家安全機關調查，該出租單位所在的濱海高檔小區，如果借助專業設備，能夠遠距離觀測小區對面的海軍基地。該基地承擔著國家多項重要軍事任務，每年都會有重要的軍事活動，亮相的各種重要海軍裝備中不乏「撒手鐧」武器，是境外間諜情報機關滲透竊密的重點目標。