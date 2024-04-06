北上好去處｜廣州米谷書店如書界羅浮宮　打卡30米高哈利坡特式書牆

到過法國巴黎羅浮宮，一定會對那金字塔式玻璃頂印象深刻；看過英國著名小說《哈利波特》，都會被那一排排巨型書牆所震撼。廣州一個舊工廠改造而成的書店，便結合了這兩大震憾元素，成為了新的打卡點。這個就是「米谷書店」了。 文章出處：「當代中國」網站 米谷書店｜舊工廠活化的「藝術品」 「米谷書店」位於廣州番禺區市僑西坊大院內，這裏前身為1958年落成的番禺地方國營農副產品綜合加工廠，院區保留了昔日的紅磚瓦房群落，以及充滿改革開放年代氣氛的工廠車間建築。光看外表已極具歷史味道。 米谷書店就在西坊大院其中一幢改造工廠內，前年才落成。工廠樓高層，書店佔了首6層。大門牌扁寫着「圖書 · 旅行 · 咖啡 · 花藝」，已預告了它與傳統書店的不一樣。

米谷書店｜30米《哈利波特》書牆極震撼 推門而進，書店長廊兩旁是6層樓、達30米高的巨型原木色書牆，看上去像極《哈利波特》小說內霍格華茲魔法學院的古典書牆。一層層巨型木質書架排列着各式書籍，整齊有緻，種類豐富。 一樓是暢銷書區，以生活書籍為主，最大特色是紅色讀物專區，花藝的清香與咖啡吧傳來的咖啡香氣，增加了閱讀氣氛。 米谷書店｜落地玻璃旁沙發 網紅打卡位 沿書店拐角處的舊式樓梯往上行，就能到達各層。二樓以上每層呈「U」形，兩旁都有落地玻璃角落，放上了單座沙發。坐上去看書，可以飽覽外圍30米巨型書牆的雄偉，是必到的打卡位，也是打書釘的黃金位置。 一般書店以賣書為主，常常只有一本書開封供讀者試閱；這裏不少書籍都沒有封裝，像圖書館的書一樣隨便閱讀。整個書店藏書達10萬冊，有人說，這裏更像一個「公益」圖書館。