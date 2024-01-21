北上好去處｜廣州美術館新館打卡攻略　40米玻璃穹頂下欣賞唐伯虎作品

北上新景點！廣州美術館新館打卡攻略 光與影的藝術盛宴

今個月起，大家北上旅遊又有全新景點可以打卡了，説的就是於日前正式開幕的廣州美術館新館。作為全國首個「雙料」博物館，有顏值有内涵的廣州美術館新館到底有哪些看點？這篇攻略，記得收藏好了！ 文：當代中國 廣州美術館新館毗鄰廣州塔 「水中盛放木棉花」設計別出心裁 廣州美術館新館，又名廣州藝術博物院，坐落於廣州新中軸線上，毗鄰「小蠻腰」廣州塔，於11月30日正式向公眾開放，廣州文化地標再添新成員。 廣州美術館新館佔地面積約3萬平方米，總建築面積約8萬平方米，相當於3個香港故宮文化博物館的大小。

新館造型以「水中盛放的木棉花」為主題，外立面幕牆由超過2萬片魚鱗狀的光伏玻璃拼接，整體就像一片片立體的木棉花瓣，尤其在入夜後，自帶彩色鋁板的主樓建築玻璃亮起燈光，與廣州塔遙相輝映，絢麗奪目，別具特色。 看完別致的新館外觀後，接下來我們可以走進展廳内開始參觀了。率先映入眼簾的是高40米的玻璃穹頂，陽光穿透玻璃穹頂，讓建築内部在不同角度下呈現出不同的光影效果，配合着四周簡潔卻極具設計感的布局，散發出獨特的柔和之美。

廣州美術館新館5大「開館特展」 多件珍貴文物首次亮相 廣州美術館新館是目前全國唯一身兼「國家重點美術館」和「國家一級博物館」2大頭銜的博物館，以歷代嶺南書畫作品為館藏特色，館藏文物展品逾3萬件（套）。 為了讓大眾在新館獲得更豐富多元的文化藝術體驗，廣州美術館新館準備了5個開館特展，並以「傳承經典」、「重讀嶺南」、「美美與共」、「數字賦能」4個部分對文物展品進行全面展示，分別是：

其中，在《萬壑爭流》展覽中，分別展出湖州竹派、浙派、吳門畫派、松江畫派4大畫派的作品，共分三期展出，當中不乏唐寅、文徵明、董其昌等古代名畫家的佳作，部分作品更是首次亮相，非常值得大家駐足觀賞。 除了以上5個開館展覽外，廣州美術館新館還有不少打卡位和多功能互動區讓大家體驗，像是最受歡迎的文創手信區、館史陳列長廊、融合數字科技的多媒體互動廳，以及雕塑藝術環廊等等，相信逛上一天也不會感到沉悶！ 值得一提的是，廣州美術館新館逢周一閉館，大家前往參觀之前記得先留意開館時間，或留意官方通知。