北上好去處｜珠海太空中心擁「全國唯一」頭銜　體驗駕駛C919國產客機

親子好去處｜全國最大太空展覽館 珠海太空中心

走進天宮太空站、近距離參觀「玉兔一號」月球車、體驗駕駛C919.....即便不是太空人或飛行員，這些也都能一一實現！在珠海，有一個全國最大太空展覽館——珠海太空中心，是國內唯一一個獲國家載人航天辦公室授權、以1:1還原航天實景的展覽中心。場內配備大量科技遊戲，是一個沉浸式體驗太空科技的好去處。 文章出處：「當代中國」網站 4.2萬平方米 8大展區 全國最大太空科普樂園 珠海太空中心位於金灣區珠海國際航展中心4號館，2023年1月開幕。成立僅一年，已經成為全國有名的科普基地，同時得到「中國航天基金會航天科普教育基地」、「廣東省愛國主義教育基地」、「廣東省科普教育基地」、「廣東省全民國防教育基地」的稱號。今年2月還成為首批「全國智慧旅遊沉浸式體驗新空間培育試點項目」，是一個集研學、科普、旅遊為一體的綜合展覽樂園。 珠海太空中心面積達4.2萬平方米，相當於超過4個標準足球場，是全國第一個超大型太空展覽館。中心內有八大展區，分別是序廳、空間站核心區、航天展區、航空展區、國防展區、無人裝備展區、元宇宙展區，以及專題展區，由中國航展主辦單位支持建設。

1:1還原T字空間站 睡眠區都看得到 因為得到國家載人航天辦公室授權，珠海太空中心內的模型以1:1還原全貌，當中的T字空間站，更是高度還原天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙的艙內場景，是「鎮館之寶」。 一走進空間站內，便能夠看到航天員的工作區、生活區、睡眠區、出艙口等，親身體驗他們在「天宮」的工作和生活環境。 尺寸及大小與實物相若的模型，還有航天展區內的多型運載火箭，人氣火箭「胖五」就在當中。另外玉兔一號月球車、嫦娥五號探測站，都令人感受到航天工程的浩大和先進。 在航天展區，設有「登陸月球」、「探測火星」的體驗之旅。參觀者可以透過「數位月球」進行「登月演練」；進入「月球」開採礦場或育種實驗室，完成各項神秘任務；更可坐上「月球車」、「火星車」等各類太空交通工具，體驗宇宙穿梭。