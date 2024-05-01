北上好去處｜雲南昆明呈獻藍花楹打卡勝地　遊船漫步夢幻花海

雲南昆明四季如春，風景秀麗，向來擁有「春城」、「花城」等美譽，是踏春賞花的好去處。每年4月，是昆明藍花楹盛開的季節，就算沒聽過名字，也一定曾在網絡上看過那片經常「洗版」的藍紫色夢幻花海。
文章出處：「當代中國」網站
究竟在昆明，哪裏才是藍花楹的最佳觀賞地？快跟着本文開啟尋花之旅吧！
藍花楹打卡點（一）：教場中路 花海中的林蔭大道
説到最「出圈」、討論度最高的昆明藍花楹觀賞點，不得不提到位於五華區的教場中路。
教場中路全長1,500米，街道兩旁共種植了超過200棵藍花楹花樹，每年4月中旬左右，這條藍花楹大道就會開滿藍紫色的花朵，綿延千米，頓時將林蔭大道裝點成了浪漫的花街，是昆明藍花楹分布最密集的地區，成為了炙手可熱的打卡點。
值得一提的是，教場中路屬於車來車往的馬路，所以賞花打卡時記得要留意行駛車輛，注意安全！
而除了變成紫色瀑布的教場中路外，附近的五華區蓮華小學和蓮華綜合市場一帶，同樣也是觀賞藍花楹的最佳位置，這片區域的藍花楹會開得更濃郁。
打卡之餘，大家更可以在附近購買藍花楹造型的文創雪條，邊吃邊賞花雙享受！
藍花楹打卡點（二）：盤龍江畔 泛舟賞花詩意盎然
除了最熱門的校場中路外，其實位於盤龍區的盤龍江畔也是一個觀賞藍花楹的好地方。
與教場中路充滿文藝氣息的花海大道不同，盤龍江畔看的是花和江景，多添了幾分詩意。
天氣晴朗的時候，漫步在盤龍江邊上，又或是乘坐遊船，看着兩岸開得正盛的藍花楹，花兒隨風而動，倒映在清澈的水面上，花影婆娑，偶爾還有數隻水鳥在水中嬉戲，宛如置身美麗的油畫世界，唯美動人。
除了盤龍江畔，盤龍區的小壩路兩側也有不少盛開的藍花楹，如果不想到教場中路人擠人的話，可以不妨考慮到較少人的盤龍區賞花打卡。
藍花楹打卡點（三）：春城路 花朵與人像相映成趣
如果是喜歡人像拍攝的朋友，接下來介紹的地方相信非常適合你，這裏便是位於官渡區的春城路。
作為昆明市區的主幹道之一，春城路是昆明城市發展的重要見證，如今，這條大道綠樹成蔭，繁花及彩繪滿布，成為充滿雲南特色的繁華大道。
在春城路，沿途都種滿了枝繁葉茂的藍花楹花樹，大片大片的藍花楹如地毯般舖展開，如夢如幻，在藍花楹的映襯下，大道兩旁的雲南浮雕和彩繪更加亮眼，美不勝收。
由於此處的藍花楹花樹不算太高，因此大家可以較輕易觸摸到藍花楹的樹冠，與藍花楹近距離合影，同時，春城路的人流也相對較少，所以也是拍攝人像的最佳地點之一。
其實除了以上介紹的地方，昆明還有許多地方都能觀賞夢幻的藍花楹，像是聯盟路、北京路、紅棉路、翠湖周邊等，總有一處滿足大家對「春城」的美好幻想。大家不妨趁今個春夏，到昆明感受藍花楹盛開的魅力吧！
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