北上好去處｜雲南昆明呈獻藍花楹打卡勝地　遊船漫步夢幻花海

雲南昆明四季如春，風景秀麗，向來擁有「春城」、「花城」等美譽，是踏春賞花的好去處。每年4月，是昆明藍花楹盛開的季節，就算沒聽過名字，也一定曾在網絡上看過那片經常「洗版」的藍紫色夢幻花海。

文章出處：「當代中國」網站

究竟在昆明，哪裏才是藍花楹的最佳觀賞地？快跟着本文開啟尋花之旅吧！

藍花楹打卡點（一）：教場中路 花海中的林蔭大道

説到最「出圈」、討論度最高的昆明藍花楹觀賞點，不得不提到位於五華區的教場中路。

教場中路全長1,500米，街道兩旁共種植了超過200棵藍花楹花樹，每年4月中旬左右，這條藍花楹大道就會開滿藍紫色的花朵，綿延千米，頓時將林蔭大道裝點成了浪漫的花街，是昆明藍花楹分布最密集的地區，成為了炙手可熱的打卡點。