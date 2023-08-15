北上攻略｜高鐵「靈活行」 羅湖「常旅客」 兩大新招便利過關

周末衝關、北上消費成為常態，為方便市民往來兩地，近期又有新措施出爐，包括高鐵推行「靈活行」、羅湖口岸推行「常旅客」。具體包括甚麼內容呢？
文：當代中國
高鐵「靈活行」 來往西九龍福田可改票4次
廣深港高鐵「地鐵化」正式落實，港鐵宣布8月14日起推出「靈活行」即日變更車次安排，為往返西九龍站至福田站的乘客，額外增加3次免費更改班次的機會。
對比現有的一次性「一般改票」，新推出的「靈活行」額外增加3次更改即日車次的額度；換言之，乘客在購票後，一共有1次「一般改票」及3次「靈活行」即日改票，合共4次改票機會，且不收取任何費用。
不過必須留意，利用「靈活行」進行即日改乘的車次，只限於即日38班以西九龍站或福田站為始發及終點站的車次，不包括以福田為中途站的車次。在完成簡單更改車次的步驟後，系統會自動為乘客編配與原車次相同等級的座位，乘客亦有機會獲派「無預留座位」，即無座票或企位。
此外，現時「一般改票」只限於開車前45分鐘更改，若遲到趕不及上車，將無法上車；「靈活行」新政策之下，乘客進行改票的時限延長至開車後1小時內，為乘客提供更多彈性。業界形容，今次是高鐵「地鐵化」的一小步，期望逐步擴展至廣東省內車站，提高靈活性，增加載客量。
羅湖擬推「常旅客」 學生過關更便捷
除了高鐵，過關亦將變得更加便利。深圳口岸辦近日發布18條措施，內容涵蓋簡化過關流程、提升通關環境、優化通關體驗等各方面。根據介紹，羅湖口岸將會實行「常旅客」計劃，學生、商務人士、其他科技人員等特定人群，只要備案為「常旅客」，通關查驗就會更加便捷，不過具體安排尚未公布。
深港兩地支付習慣存在差異。18條措施提出，將增強口岸區域手機信號覆蓋，增設5G基站；提升口岸通道內免費Wi-Fi速率和穩定性；同時在口岸設立臨時金融服務點，協助旅客掌握微信、支付寶等掃碼支付使用功能。
措施還提出，要在口岸內設置旅遊消費宣傳服務專區。深圳各陸路口岸至少設置1個固定區域及1個流動服務站，發放深圳旅遊攻略等宣傳書籍資料；製作及擺放《深圳口岸通關指引》，為旅客提供通關及交通諮詢幫助。
各大關口還將提供更多便民服務，包括在服務點提供免費諮詢、插電設備、飲用水、行李手推車、殘疾人專用輪椅、應急藥箱等服務；同時還將優化升級「深圳口岸發布」公眾號功能，新增「口岸導航」、「擁堵狀況查詢」、「周邊交通查詢」等功能模塊，提供及時交通資訊。
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