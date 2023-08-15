北上攻略｜高鐵「靈活行」 羅湖「常旅客」 兩大新招便利過關

對比現有的一次性「一般改票」，新推出的「靈活行」額外增加3次更改即日車次的額度；換言之，乘客在購票後，一共有1次「一般改票」及3次「靈活行」即日改票，合共4次改票機會，且不收取任何費用。

不過必須留意，利用「靈活行」進行即日改乘的車次，只限於即日38班以西九龍站或福田站為始發及終點站的車次，不包括以福田為中途站的車次。在完成簡單更改車次的步驟後，系統會自動為乘客編配與原車次相同等級的座位，乘客亦有機會獲派「無預留座位」，即無座票或企位。

此外，現時「一般改票」只限於開車前45分鐘更改，若遲到趕不及上車，將無法上車；「靈活行」新政策之下，乘客進行改票的時限延長至開車後1小時內，為乘客提供更多彈性。業界形容，今次是高鐵「地鐵化」的一小步，期望逐步擴展至廣東省內車站，提高靈活性，增加載客量。