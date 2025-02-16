北上整牙｜內地連鎖牙科診所福斯曼傳倒閉 苦主預繳6萬元恐追不回

內地著名連鎖牙科診所「福斯曼」(Four Smile)近日突傳出因資金斷鏈倒閉消息，近年不少港人北上整牙，未知會否受事件影響。福斯曼在深圳、廣州、北京、上海、成都、武漢和西安等地均有開業，春節過後各地顧客紛紛反映「福斯曼已倒閉」，無法聯絡到主治醫生，覆診中斷。其中廣州門診部拖欠員工3個月薪水，而全國受影響顧客或過萬人，其中有人預繳了6萬元(人民幣、下同)治療費卻追討無門。

北上整牙｜全國苦主或逾萬人

內地傳媒稱，廣州福斯曼診所顧客7日收到無法覆診的消息，據稱診所因長期拖欠房租而被解約，導致員工被拒於門外；成都福斯曼也有患者在官方平台投訴稱，當地福斯曼診療服務完全中斷，原因是診所長期欠薪導致員工罷工，單方面宣告停止營業。有顧客說，為自己和孩子共繳了近6萬元的治療費。據顧客社交媒體群組的統計結果，廣州已有超過200名顧客受到影響，全國或多達逾1,000人。另有指，僅上海一地，福斯曼顧客人數便有不少於5,000人，而治療價格通常在2萬至5萬元。有網民認為，全國苦主或數以萬計。

21世紀經濟報道稱，除廣州外，全國福斯曼門市2月5日後仍無開門營業，顧客的治療中斷。福斯曼廣州齊遇口腔門診部拖欠員工逾3個月人工，員工催促多次未果，因單位長期拖欠房租而被解約，導致員工被拒之門外，無法回店為患者覆診。在2月7日，廣州福斯曼門市接受矯正治療的患者收到了無法覆診的消息。報道指，上海漢中路店亦已大門緊閉，門上赫然貼著「福斯曼牙齒矯正中心—上海佳瑞口腔門診部有限公司，可能存在消費風險」的警方警示。