北上整牙｜內地連鎖牙科「福斯曼」傳資金斷鏈倒閉 苦主預繳6萬元恐追不回

內地著名連鎖牙科診所「福斯曼」(Four Smile)近日突傳出因資金斷鏈倒閉消息，近年不少港人北上整牙，未知會否受事件影響。福斯曼在深圳、廣州、北京、上海、成都、武漢和西安等地均有開業，春節過後各地顧客紛紛反映「福斯曼已倒閉」，無法聯絡到主治醫生，覆診中斷。其中廣州門診部拖欠員工3個月薪水，而全國受影響顧客或過萬人，其中有人預繳了6萬元(人民幣、下同)治療費卻追討無門。
北上整牙｜全國苦主或逾萬人
內地傳媒稱，廣州福斯曼診所顧客7日收到無法覆診的消息，據稱診所因長期拖欠房租而被解約，導致員工被拒於門外；成都福斯曼也有患者在官方平台投訴稱，當地福斯曼診療服務完全中斷，原因是診所長期欠薪導致員工罷工，單方面宣告停止營業。有顧客說，為自己和孩子共繳了近6萬元的治療費。據患者社群媒體群組的統計結果，廣州已有超過200名顧客受到影響，全國或有超過1,000人受影響。另有指，僅上海一地，福斯曼顧客人數便有不低於5,000人，而治療價格通常在2萬至5萬元。有網民認為，全國苦主或數以萬計。
21世紀經濟報道稱，除廣州外，全國福斯曼門市2月5日後就始終閉店失聯，病患治療中斷。福斯曼廣州齊遇口腔門診部拖欠員工逾3個月人工，員工催促多次未果，因單位長期拖欠房租而被解約，導致員工被拒之門外，無法回店為患者覆診。在2月7日，廣州福斯曼門市接受矯正治療的患者收到了無法覆診的消息。報道指，上海漢中路店亦已大門緊閉，門上赫然貼著「福斯曼牙齒矯正中心—上海佳瑞口腔門診部有限公司，可能存在消費風險」的警方警示。
北上整牙｜福斯曼創辦人稱沒有太多資金缺口 上海網民：不實
福斯曼創辦人及關聯企業法人徐志岩向21世紀經濟報道表示，「差不多還有幾天就能收尾解決完了，資金也放在一個安全的賬戶裡給大家留著。(可以說)，包括原有患者安置等問題，已經妥善地解決了90%，基本上是沒有太多(資金)缺口了。」
徐志岩聲稱，福斯曼是所有爆煲的企業或遇到問題的企業中，唯一積極尋求解決方案的。但有上海網民留言稱，「90%已妥善解決根本就是謠傳，上海漢中路上千患者無從安置！！良心不會痛嗎……」
公開資料顯示，福斯曼口腔連鎖品牌專注牙齒隱形矯正，成立後發展迅速，主要業務分布於內地一、二線城市。報道指，當局2023年下半年出手整治暴利牙科行業，去年成為行業的「大洗牌」之年。
北上整牙｜內地牙科診倒閉率約30%
業內人士估計，內地口腔診所目前倒閉率約30%，例如在2023年，廣州某連鎖牙科品牌因資金斷鏈關閉全部門市並影響數千名顧客，天津一家經營近10年的牙科診所老闆失聯，武漢九州牙管家口腔醫院突然停業，上海鼎植口腔多家門市也突傳歇業。此外，成都科瓦口腔去年初傳出倒閉，之後優貝口腔醫院多家分店倒閉，相關負責人跑路，維權人數眾多，遍布內地多個城市。