北上注意｜內地發出寒潮、暴雪及大風3類天氣預警　0度線南壓至廣東北部

受冷空氣影響，寒潮持續發威。中國氣象局21日同時發布黃色寒潮、藍色暴雪、藍色大風3項預警。預計未來3天中東部地區將迎劇烈降溫，南方地區有大範圍雨雪天氣。
部分地區積雪深度3至8厘米
內地20日迎來2024年首波寒流，據寒潮黃色預警，預計至23日，內蒙古、東北、西北、華北、黃淮、江淮、江南、西南、華南等地區將先後降溫8至10℃。其中，吉林東部、遼寧東部、山西中北部、浙江中南部、福建北部等地區降溫可達12至16℃。後天最低氣溫0℃線將南壓到廣西北部和廣東北部一帶。
中國氣象局也同時發布了暴雪與大風藍色預警，預計至22日，湖北西南部、湖南中西部和北部、貴州中東部和西南部、重慶東部等地地區有大雪到暴雪；湖南西部、貴州東北部等地區有大暴雪。估計上述部分地區新增積雪深度3至8厘米，局部地區可達10厘米以上。湖南南部、江西中南部、福建西部、廣西東北部、廣東北部等地區明至後日料有大雪。
發出大風藍色預警
大風藍色預警顯示，遼東半島、山東半島、江蘇東部沿海、浙江東部沿海等地區今明2日將有5至6級、陣風7至8級的大風；東海西南部海域、台灣海峽、巴士海峽偏北海域將有8級、陣風9級的大風。
明後2天，渤海東部海域、渤海海峽、黃海大部海域、東海大部海域、台灣海峽、台灣以東洋面、巴士海峽、北部灣、南海北部和中部海域將有7至8級、陣風9至10級的大風，其中台灣海峽的部分海域風力可達9級、陣風10至11級。
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