北上注意｜內地發出寒潮、暴雪及大風3類天氣預警　0度線南壓至廣東北部

受冷空氣影響，寒潮持續發威。中國氣象局21日同時發布黃色寒潮、藍色暴雪、藍色大風3項預警。預計未來3天中東部地區將迎劇烈降溫，南方地區有大範圍雨雪天氣。

部分地區積雪深度3至8厘米

內地20日迎來2024年首波寒流，據寒潮黃色預警，預計至23日，內蒙古、東北、西北、華北、黃淮、江淮、江南、西南、華南等地區將先後降溫8至10℃。其中，吉林東部、遼寧東部、山西中北部、浙江中南部、福建北部等地區降溫可達12至16℃。後天最低氣溫0℃線將南壓到廣西北部和廣東北部一帶。

中國氣象局也同時發布了暴雪與大風藍色預警，預計至22日，湖北西南部、湖南中西部和北部、貴州中東部和西南部、重慶東部等地地區有大雪到暴雪；湖南西部、貴州東北部等地區有大暴雪。估計上述部分地區新增積雪深度3至8厘米，局部地區可達10厘米以上。湖南南部、江西中南部、福建西部、廣西東北部、廣東北部等地區明至後日料有大雪。