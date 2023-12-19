北上注意｜廣州地鐵禁手機開喇叭 違者或罰500人民幣 居民點睇？全國多地有靜音令

搭地鐵有人大聲播片，可以點處理？廣州市交通運輸局早前修訂《廣州城市軌道交通管理條例》，明年1月1日起禁止在搭乘地鐵等公共交通時使用手機等電子設備的擴音功能，即不准開喇叭睇片、播歌或聽音訊等，亦禁止其餘18類行為，最高罰款500元人民幣(下同)。新增的禁止行為，亦包括攜帶電動代步工具進站、佩戴面具或帶有造成恐慌的妝容及裝扮乘車等。

內地傳媒指，《條例》涵蓋市內地鐵、輕軌及電車等客運系統，共八章40條。當中明文禁止會影響秩序的10類行為，包括擅闖隧道、強行上下車、翻越閘機、未經有關方面同事拍攝電影電視劇及廣告，以及攜帶電動代步工具(電動輪椅除外)、單車(符合規定的折疊單車除外)等，違者交交通運輸行政主管機關或公安機關依法處理。