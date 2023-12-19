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中國
2023-12-19 18:36:24

北上注意｜廣州地鐵禁手機開喇叭 違者或罰500人民幣 居民點睇？全國多地有靜音令

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廣州地鐵車廂。(互聯網)

廣州地鐵車廂。(互聯網)

搭地鐵有人大聲播片，可以點處理？廣州市交通運輸局早前修訂《廣州城市軌道交通管理條例》，明年1月1日起禁止在搭乘地鐵等公共交通時使用手機等電子設備的擴音功能，即不准開喇叭睇片、播歌或聽音訊等，亦禁止其餘18類行為，最高罰款500元人民幣(下同)。新增的禁止行為，亦包括攜帶電動代步工具進站、佩戴面具或帶有造成恐慌的妝容及裝扮乘車等。

內地傳媒指，《條例》涵蓋市內地鐵、輕軌及電車等客運系統，共八章40條。當中明文禁止會影響秩序的10類行為，包括擅闖隧道、強行上下車、翻越閘機、未經有關方面同事拍攝電影電視劇及廣告，以及攜帶電動代步工具(電動輪椅除外)、單車(符合規定的折疊單車除外)等，違者交交通運輸行政主管機關或公安機關依法處理。

廣州地鐵｜隨地吐痰最高罰500元

另禁止9類影響環境的行為，包括堆放雜物及擺攤(罰款50至200元)；隨地吐痰、吐口香糖、亂拋垃圾及便溺(罰100至500元)；塗鴉及張貼物品(罰200至500元)；攜帶寵物及家禽(警犬及導盲犬等除外、罰50至200元)；吸煙(罰50元)。當中最受關注的是禁止「使用電子設備時外放聲音」，但《條例》未有列明罰則。布緊急求救電話。

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廣州地鐵｜民眾︰要是罰錢就太苛刻了

有民眾對於禁手機開喇叭新例看法不一。有姓陸男乘客表示，「要是罰錢就太苛刻了」，認為大可以跟對方「說一下」，提醒一下就可以，但他承認「不過一般廣州人也不喜歡說人家不可以這樣」，通常會自己避開。另一名姓簡男乘客則說，「太吵的話會提醒一下，畢竟現在每個人都比較煩躁，播放得太嘈怎麼樣的，就覺得會很容易引發其他的事情，例如打架、互罵」。《條例》並要求市內軌道交通經營單位，應為老弱病殘、孕婦及攜有嬰兒乘客，在列車內設置專座，並在車站內設置洗手間、母嬰設施、急救藥箱及自動體內除顫儀等；在列車及車站當眼位置，設置緊急求助按鈕及公布緊急求救電話。

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地鐵「靜音令」｜各國多地早已實施 武漢地鐵最高罰200元

事實上，禁止在地鐵「使用電子設備時外放聲音」早已在全國多地，以乘客守則、文明公約等法規形式明文禁止，包括北京、上海、杭州、貴陽及武漢等地。其中2020年12月1日起實施的《上海市軌道交通乘客守則》，包括地鐵車廂「靜音令」；新修訂的《武漢市軌道交通管理條例》於2020年10月1日正式實施，亦禁止在車廂使用電子設備時外放聲音，拒不改正者將處50至200元罰款。

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