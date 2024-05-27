北上注意｜深圳酒店房藏神秘黑盒 驚揭邪惡用途

到場調查的民警確認，可疑黑盒有線路連接至房內的電話線上，而且正在運行。

內地《南方都市報》報道，深圳龍華區一間酒店的工作人員，於本月上旬報警，稱在酒店房內發現可疑的黑盒。

公安調查後，指可疑黑盒是「VOIP」設備。VOIP設備可以把外地電話字頭，轉化為本地固網字頭。詐騙集團成員在外地致電深圳民眾時，通過VOIP轉換，民眾手機上就會顯示對方來電是酒店的本地號碼，此舉會令民眾戒心鬆懈，更容易接聽來電甚至上當。

至於為何酒店內會有VOIP設備，公安調查後發現，有不法分子特意利用不同酒店來架設設備，來逃避公安耳目；而很快民警便鎖定一名疑犯身份，他被捕時正在另一間酒店安裝VOIP設備。

據報，境外詐騙分子會用高薪利誘人們，在本地搭建VOIP設備，供其「外地電話扮本地電話」詐騙民眾之用。

深圳市公安局3招防範「VOIP」詐騙

深圳市公安局表示，民眾有3招可防範「VOIP」詐騙。一是不輕信、不回撥陌生來電，遇到自稱客服、公安或執法人員等來路不明的電話，應當撥打官方電話，遁官方渠道核實；二是不點擊可疑的網站鏈接，謹慎點擊不明來歷的二維碼、鏈接，謹慎連接免費的WIFI；三是來電不論是境外號碼、本地固話號碼還是普通的手機號碼，但凡提及轉賬的，也務必提高警惕。此外，若在生活中發現有人使用「VOIP」等設備，應立即報警。