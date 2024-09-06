北上消費｜山姆前海店又出事 牛奶盒驚現黑蟲卵急下架

姚先生在前海山姆會員店買了一箱牛奶，回家打開以後，發現裏面有泡過水的痕迹，牛奶盒表面竟然附有很多黑色蟲卵。(網上圖片)

近年成為港人北上消費熱點的山姆超市再次現食安問題。姚先生周二（3日）在廣東前海山姆會員店買了一箱牛奶，回家打開以後，發現裏面有泡過水的痕迹，牛奶盒表面竟然附有很多黑色蟲卵。有於前海店另一買過同款出問題牛奶的網民質疑，或是同一批次產品出現問題。山姆工作人員回應會下架相關批次商品，全面開展自查，妥善處理此事。有關話題登上微博熱搜。

此次被投訴的牛奶為山姆自有品牌的全脂牛奶，宣稱德國進口，為山姆飆升榜第四名，生產日期為2024年6月9日，保質期至2025年6月9日。在山姆APP上，30瓶200mL的產品售價69.8元，平均每瓶牛奶售價2.33元，生產商為丹麥乳業巨頭Arla（阿爾樂）。Arla品牌相關負責人表示，暫不清楚此事。

還有網友表示山姆屢次出現食安問題的報道，「最近山姆超市怎麽問題頻發，一點也不符合國際大型超市的身份」、「最近怎麽這麽多問題？是品控出問題了嗎？好好自查、自省、自糾一下」、「這款奶我剛買」、「東西質量越來越差勁」。



