北上消費｜山姆買肥牛驚見「整容牛肉」　網民見慣不怪「不退貨他就賺」(有片)

江蘇南京一名女子日前在網上發視頻表示，在南京山姆雨花店買了一盒美國肥牛火鍋片，打開竟發現最上面一層的牛肉肥瘦相間，賣相很好，但下面的肥牛幾乎全是肥肉，令她非常氣憤。不少網民都表示自己亦曾經買到，不過似乎見慣不怪，直指「他就賭你嫌路遠不去退貨，他就賺到了」。

綜合《星視頻》、《聲譽傳媒》等內地媒體報道，江蘇南京一名女子於上周五(6日)發視頻，指在南京山姆雨花店以128.24元人民幣購買了一盒美國肥牛火鍋片，打開準備吃時發現，最上面一層的牛肉肥瘦相間，看上去非常的好，但下面的肥牛幾乎全是肥肉，讓她覺得非常氣憤，決定去超市要求退貨。該名女子還表示，她跟鄰居提起這件事後，有好幾個鄰居稱也遇到過這種情況。