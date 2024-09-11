北上消費｜山姆買肥牛驚見「整容牛肉」　網民見慣不怪「不退貨他就賺」(有片)

江蘇南京一名女子日前在網上發視頻表示，在南京山姆雨花店買了一盒美國肥牛火鍋片，打開竟發現最上面一層的牛肉肥瘦相間，賣相很好，但下面的肥牛幾乎全是肥肉，令她非常氣憤。不少網民都表示自己亦曾經買到，不過似乎見慣不怪，直指「他就賭你嫌路遠不去退貨，他就賺到了」。
綜合《星視頻》、《聲譽傳媒》等內地媒體報道，江蘇南京一名女子於上周五(6日)發視頻，指在南京山姆雨花店以128.24元人民幣購買了一盒美國肥牛火鍋片，打開準備吃時發現，最上面一層的牛肉肥瘦相間，看上去非常的好，但下面的肥牛幾乎全是肥肉，讓她覺得非常氣憤，決定去超市要求退貨。該名女子還表示，她跟鄰居提起這件事後，有好幾個鄰居稱也遇到過這種情況。
網民：經常這樣 能騙一個是一個
內地不少網民都坦言自己亦曾經買到這種上層肥瘦相間，下層全是肥肉的「整容牛肉」，不過似乎已經見慣不怪，淡然回應：「我也買過……可能都是這樣」、「一樣哎，去超市買熟菜，比如北京烤鴨，上面不都是鋪的好看的脯子肉，下面打開全是骨骨腦腦的」、「他就賭你嫌路遠不去退貨，他就賺到了」、「經常這樣，能騙一個是一個，騙不了就退你20券」、「「無奸不商」，更有網民指：「外資品牌流行請中國的管理層，這樣可以給公司帶來更高的效益，因為他們更懂怎樣才能糊弄住中國消費者……」。