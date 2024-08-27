北上消費｜山姆超市買美式烤雞 吃出「子彈」異物店方有回應

深圳一名居民日前享用從前海店購買的烤雞時，竟吃出一枚長約3厘米的子彈狀金屬異物，山姆超市隨後回應，供應商表示機器上沒有有關零件，將作進一步調查。(網上圖片)

山姆超市自通關以來，一直是港人北上消費的熱門地之一。惟近日內媒報道指，深圳一名居民日前享用從前海店購買的烤雞時，竟吃出一枚長約3厘米的子彈狀金屬異物，山姆超市隨後回應稱未發現異物來源，供應商亦表示機器上沒有有關零件，會繼續深入調查。

報道指，事主張先生於本月18日中午在前海山姆會員商店購買一盒「MM美式烤雞」，進食時卻在雞肉中發現了一枚形似子彈頭的金屬異物，長約3厘米。該金屬異物頂部有螺紋蓋子，可以擰開，裡面則是一個彈簧。張先生向山姆投訴，惟山姆回覆稱未發現異物來源，強調各個環節均沒有問題，供應商也稱機器上沒有這個零件，會繼續深入調查。山姆已提出退款，但被張先生拒絕，表示先希望山姆能給出一個滿意的答覆。

拒絕退款促查來源

山姆回應稱，已第一時間對門店烤雞全流程所接觸的設施設備進行了排查，同時要求供應商展開相關調查。根據初步調查報告顯示，未發現有可疑的金屬異物情況，同時山姆方面表示將繼續深入調查，並希望張先生將異物帶至門店進行會員服務處理。

有業內人士向內媒指，他認為在食品加工過程中，有多種情況導致機器零件等異物混入食品，包括人工檢修期間出現疏漏、有人蓄意為之，以及機器自然磨損致脫落等。該名業內人士認為，今次的子彈狀異物或是在源頭處理時混入，如在屠宰場進行去內臟處理的時候混入。不過，目前正規食品廠都會配備檢測設備，這種較大尺寸的金屬異物在進行金屬探測時無法被測出的概率極低，因此也無法斷定該異物究竟是在哪個環節混入。