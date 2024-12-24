北上消費︱廣州女山姆厠所撞破震驚一幕 代購疑踎廁格地板分裝蛋糕

內地有不少「分裝代購」服務，將如山姆等超市的大包裝產品分裝出售，但當中存在安全隱患。近日，廣州一名女子在廁所撞見疑似山姆超市的分裝代購在廁所地板切蛋糕，被分裝的蛋糕直接放在廁所地面，還能看到刀具。 當事人潘女士表示事發於12月8日的廣州山姆會員商店（美林天地店），當時她正上廁所，發現隔壁廁格有人把東西放在地板，出於好奇，便湊近看了看，沒想到發現有人把疑似山姆的蛋糕放在蹲廁的地面上分裝，對方還帶有蛋糕刀和鐵盤，於是拍下畫面。

她稱當時時間緊迫，沒有在廁所門口等到切蛋糕的人，所以不清楚是本人購入的蛋糕自行分裝，還是山姆代購分裝。內媒記者查詢山姆APP，發現潘女士拍攝的照片和山姆賣人民幣89.9元、宣稱為「下午茶熱榜第二名」的「焦糖餅乾千層」十分相似。 嚴厲打擊代購 12月23日，山姆美林天地工作人員回應稱，會將此事反饋給公司，目前沒有收到關於此事的投訴信息，該工作人員表示，山姆對代購是嚴厲打擊的，並且對產品衛生非常重視。 報道指，內地不少超市都存在分裝代購，包括開市客、胖東來、盒馬，但此類個人代購分裝實際上有不小的食安隱患。曾有報道指出，代購們對於食品保存、運輸等方面要求並不嚴格。有網民分享，自己曾撞見分裝代購購買的食品「掉在地上後又撿起來繼續賣」。有內地律師表示，如與個人代購發生消費糾紛，難以保障自身權益。