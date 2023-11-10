北上消費｜必買手信「鮑師傅」 竟來自這座最窮小縣城？

香港人北上消費熱潮不減，鮑師傅糕點如今已成為「北上必買手信」之一，熱門產品肉鬆小貝贏得許多顧客青睞。而大家可能不知道，鮑師傅其實來自一個毫不起眼的江西小縣城資溪。這座南方山區小城，不產小麥，卻孕育出多個知名網紅糕點品牌，在這背後又有甚麼故事？

港人北上必買 鮑師傅糕點如何起家？

香港與內地通關後，鮑師傅成為港人北上必買糕點，曾一度陷入冷清的深圳鮑師傅分店外，如今經常能見到香港人排隊的蹤影，在網絡上引發熱議。

其實，早在得到港人喜愛的前幾年，鮑師傅已經在內地爆紅過一陣。2017年2月，鮑師傅在上海的人民廣場，開出當地第一間門店，生意爆棚，還創下排隊7小時的「神話」。小小的門店前，隊伍一直排到地鐵站出口處。當時的盛況，還衍生出一則流傳甚廣的段子：「我的意中人是個蓋世英雄，有一天他會踩着椰子鞋，排7個小時的隊，左手拿着喜茶，右手拿着鮑師傅，送到我面前。」

在走紅之前，鮑師傅其實有很長時間的積累。2004年，鮑師傅從北京起步，最初只是中國傳媒大學附近一間做中式糕點的小店，多年來經歷一夜走紅、打假維權等，發展到遍布全國。鮑師傅創辦人鮑才勝最近接受訪問時透露，鮑師傅將會在明年上半年開設第一間香港分店。

鮑師傅的火爆其實並不是個例。內地的新中式糕點自2017年左右開始流行，鮑師傅、瀘溪河、詹記等品牌，都在全國掀起一陣陣風潮。這些品牌其實師出同源，都來自江西一個只有10多萬人的山區小縣城——資溪。不過，這裏既不產小麥，又不產麵粉，當地麵包消費量本身也並不高，為甚麼能培育出一系列火遍全國的糕點品牌？