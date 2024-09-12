北上消費︱梅龍高鐵周六開通 深圳往梅州僅1.5小時

梅州西站至龍川西、廣州東及深圳北站間最快時間只需29分鐘、1小時47分、1小時36分，為粵東老區加速融入粵港澳大灣區注入新動能。(網上圖片)

廣東再有新高鐵路線通車。新建的龍岩至龍川高鐵梅州西至龍川西段（簡稱「龍龍高鐵梅龍段」）將於周六（14日）通車。梅州西站至龍川西、廣州東及深圳北站間最快時間只需29分鐘、1小時47分、1小時36分，為粵東老區加速融入粵港澳大灣區注入新動能。龍龍高鐵梅龍段將與梅州至汕頭高鐵、贛州至深圳高鐵、廈門至深圳高鐵、廣深港高鐵廣州至深圳段構成「環線高鐵」，令港人北上岀行更便捷。

龍龍高鐵起自福建省龍岩市龍岩站，途經廣東梅州市，終至廣東省河源市龍川西站，線路全長290公里。整個項目分龍岩至武平、武平至梅州西、梅州西至龍川西三段建設，龍岩至武平段去年12月26日已開通運營，武平至梅州西段正在建設中。

龍龍高鐵梅龍段建成通車後，最高時速按350公里運營。在梅州西站至龍川西站間開行動車組列車60列，最快29分鐘可達，較此前經漳平至龍川鐵路運行的普速旅客列車壓縮1小時14分。經龍龍高鐵梅龍段、贛州至深圳高鐵，在梅州西站至廣州東站、深圳北站，最快分別1小時47分、1小時36分可達，較此前經由梅州至汕頭高鐵、廣州至汕頭高鐵、杭州至深圳高鐵運行的動車組列車分別壓縮2小時05分、1小時02分，梅州、龍川等粵東老區至粵港澳大灣區各城市間旅行時間大幅減少。

