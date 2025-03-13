北上消費｜深圳北站將實施高鐵換乘地鐵「免二次安檢」 舒緩客流壓力

深圳北站是深圳對外交通重要場站，惟近年該站地鐵「二次安檢」問題屢次被市民批評，高峰期需再浪費多半小時排隊(網上圖片)

深圳北站是深圳對外交通重要場站，惟近年該站地鐵「二次安檢」問題屢次被市民批評，高峰期需再浪費多半小時排隊，「真的是服了深圳北站這個重覆安檢的這個設計，明明剛從高鐵上下來，來坐地鐵排這麽長的隊又要重覆安檢一遍，嚴重浪費大家的時間，浪費人力物力」、「感覺太繁瑣，耗時太長」、希望「深圳北站能常設地鐵免檢通道」。據深圳市交通部門消息，為了進一步提升深圳北站在高峰期的客流疏導能力，深圳北站正加快推進實施高鐵換乘地鐵免安檢，整體升級北站交通環境，優化市民旅客出行體驗。

重覆安檢屢被批評浪費時間

根據優化方案，將在深圳北站東廣場高鐵出站口設置常態化免安檢專用隔離區域，分別通往地下5號線和高架4/6號線。其中，往5號線新增從東廣場（3F）直達5號線站廳（1F）的免安檢自動扶手電梯和步梯，往4/6號線則基本沿用現有假日臨時免安檢通道佈局。

據深圳地鐵統計，當前，深圳北站高峰日5號線深圳北站地鐵站進出站客流為21萬人次、5號線換4/6號線13.2萬人次、4/6號線換入5號線13.4萬人次，免安檢實行時段高鐵換乘5號線地鐵單項客流量高峰日達10.9萬人次。深圳北站目前日均客流量已達設計量的兩倍，超設計負荷運轉是目前引起深圳北站交通擁堵和客流疏解壓力的主要問題。

