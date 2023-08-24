北上消費｜深圳口岸免費派「我同嘞港」旅遊攻略　繁體字+插畫Style專為港人

恢復通關後，香港人熱衷趁假日或周末時北上吃喝玩樂，尤以一河之隔的深圳為甚。據統計，7月時香港人有超過468萬人次過關，估算消費金額高達40億港元。
有見及此，深圳政府近日就特別製作一本小冊子「我同嘞港」，配合繁體字和插畫風格，為香港人提供最實用、最便捷的旅遊攻略。
北上消費｜「我同嘞港」取「我同你講」諧音 五大口岸免費派發
這份旅遊攻略小冊子名為「我同嘞港」，相信是取自普通話諧音「我同你講」。最重要是，小冊子採用繁體字，加上插畫風格，貼心之餘，更顯得親民及有創意。
「我同嘞港」是由深圳市文化廣電旅遊體育局編制發布，在福田、皇崗、羅湖、深圳灣、蓮塘等五大口岸的入境通道免費派發。當局表示，小冊子為第一版，內容基於對香港人來深圳出遊喜好的調研，並通過手繪地圖的形式，向香港人推薦深圳遊玩好去處。
未來亦會根據深圳各區打造的精彩活動內容、有趣的打卡點、專屬的優惠政策，不斷地豐富與創新，為遊客提供深圳文旅全面的優惠和攻略資訊。
北上消費｜「我同嘞港」介紹名店熱點 回鄉證專屬優惠超實用
小冊子分為兩大部分，第一部分是「玩轉口岸一公里」，推薦大量在各口岸附近的吃、喝、玩、樂、遊、購、娛項目，滿足香港人下班後或周末遊等短期出行需求。例如羅湖口岸的購物推薦有東門老街，福田口岸的飲食推薦就有同仁四季椰子雞。
第二部分是「深圳市遊玩打卡地圖」，不但詳列深圳十大特色文化街區、住宿推薦、休閒娛樂之外，更會介紹多處回鄉證專屬的優惠政策，非常實用。
深圳文化廣電旅遊體育局旅遊推廣促進處處長張振洋在受訪時表示，當局會繼續圍繞深圳的山海資源、消費商圈、時尚產業、夜間經濟、工業旅遊，開發出更多更好的旅遊產品，來滿足香港人來深圳消費的需求，並和各部門一起為香港人在深圳消費提供更多的便利和優惠。
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