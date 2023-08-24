北上消費｜深圳口岸免費派「我同嘞港」旅遊攻略　繁體字+插畫Style專為港人

恢復通關後，香港人熱衷趁假日或周末時北上吃喝玩樂，尤以一河之隔的深圳為甚。據統計，7月時香港人有超過468萬人次過關，估算消費金額高達40億港元。

有見及此，深圳政府近日就特別製作一本小冊子「我同嘞港」，配合繁體字和插畫風格，為香港人提供最實用、最便捷的旅遊攻略。

北上消費｜「我同嘞港」取「我同你講」諧音 五大口岸免費派發

這份旅遊攻略小冊子名為「我同嘞港」，相信是取自普通話諧音「我同你講」。最重要是，小冊子採用繁體字，加上插畫風格，貼心之餘，更顯得親民及有創意。

「我同嘞港」是由深圳市文化廣電旅遊體育局編制發布，在福田、皇崗、羅湖、深圳灣、蓮塘等五大口岸的入境通道免費派發。當局表示，小冊子為第一版，內容基於對香港人來深圳出遊喜好的調研，並通過手繪地圖的形式，向香港人推薦深圳遊玩好去處。

未來亦會根據深圳各區打造的精彩活動內容、有趣的打卡點、專屬的優惠政策，不斷地豐富與創新，為遊客提供深圳文旅全面的優惠和攻略資訊。