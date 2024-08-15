北上消費｜深圳大梅沙「糞大腸菌群」超標 不宜游泳

廣東省深圳市大梅沙海水浴場日前被驗出糞大腸菌群濃度超標，水質狀況差，不適宜游泳。鹽田區相關部門周三（14日）回應指，大梅沙海水浴場水質波動主要原因是暑假遊客太多，以及持續降雨將污染物、山體枯枝敗葉等沖入海所致。當局本月12日曾採樣，數據顯示水質優良。

本年11次水質被評為「差」

中心自6月起發布「2024年部分沿海城市海水浴場水質周報」，截至目前已發布21期。除浴場關閉未作監測外，大梅沙海水浴場共有11次水質狀況被評價為「差」，理由包括糞大腸菌群含量較高、存在大量漂浮物。深圳大鵬灣下沙海水浴場也因糞大腸菌群含量較高，有3次水質狀況被評價為「差」。深圳市生態環境局官網也披露了同樣的監測結果。

針對此情況，大梅沙海濱公園積極採取措施，增加泳區面積、增加臨時更衣室和衞生間、加大保潔保安力量，切實維護公園良好環境。生態環境部門將繼續加強對海水浴場水質的監測預警，公開監測結果。梅沙街道等相關部門也採取措施，不斷提升浴場及周邊片區管理水平，致力給遊客提供更安全舒適的游泳環境，保障旅遊服務質量，提升遊客滿意度。