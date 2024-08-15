北上消費｜深圳大梅沙「糞大腸菌群」超標 不宜游泳

廣東省深圳市大梅沙海水浴場日前被驗出糞大腸菌群濃度超標，水質狀況差，不適宜游泳。鹽田區相關部門周三（14日）回應指，大梅沙海水浴場水質波動主要原因是暑假遊客太多，以及持續降雨將污染物、山體枯枝敗葉等沖入海所致。當局本月12日曾採樣，數據顯示水質優良。
當局指涉暑假遊客多 下雨令污染物沖入海
國家海洋環境監測中心表示，水質評價指標包括糞大腸菌群、漂浮物、溶解氧、透明度、石油類、色、臭和味以及赤潮發生情況。水質等級為「差」，則判定海水浴場環境不適宜游泳。
本年11次水質被評為「差」
中心自6月起發布「2024年部分沿海城市海水浴場水質周報」，截至目前已發布21期。除浴場關閉未作監測外，大梅沙海水浴場共有11次水質狀況被評價為「差」，理由包括糞大腸菌群含量較高、存在大量漂浮物。深圳大鵬灣下沙海水浴場也因糞大腸菌群含量較高，有3次水質狀況被評價為「差」。深圳市生態環境局官網也披露了同樣的監測結果。
針對此情況，大梅沙海濱公園積極採取措施，增加泳區面積、增加臨時更衣室和衞生間、加大保潔保安力量，切實維護公園良好環境。生態環境部門將繼續加強對海水浴場水質的監測預警，公開監測結果。梅沙街道等相關部門也採取措施，不斷提升浴場及周邊片區管理水平，致力給遊客提供更安全舒適的游泳環境，保障旅遊服務質量，提升遊客滿意度。
內地疾控專家表示，糞大腸菌群本質就是健康人群腸道內的一類大腸埃希氏菌，主要對於免疫力尚未發育成熟的嬰幼兒、或免疫力明顯下降的老年人、免疫力缺陷的人群造成影響。大梅沙浴場微生物指標在標準附近或略超標準情況下因微生物的原因導致泳客發生胃腸道疾病的風險較低，幼兒或免疫力下降的老年人等人群可盡量避免下水。
深圳大梅沙海濱公園位於深圳東部鹽田區，是市民休閒打卡熱門地。深圳衛視7月中旬報道，暑期以來，大梅沙海濱公園共接待遊客75萬人次，單日人流量高峰達到了11萬人次，日均客流量同比增長12%。