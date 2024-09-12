北上消費︱深圳腸粉店「稻香頌」廚房髒亂 官方令停業整改(有片)

深圳地道粵式粥粉麵連鎖店「稻香頌腸粉」其中一間分店近日被揭發廚房環境髒亂，引人擔憂食品衛生問題，當局已立案調查及下令停業整改，店方為事件道歉。

否認電飯鍋放衛生間 一名外賣員周二(10日)於網上發布影片稱，位於寶安區的「稻香頌腸粉·粥粉麵（坪洲店）」後廚環境髒亂，周圍的牆壁和設備上滿是污漬，甚至有疑似電飯鍋被放置在衛生間，有職員赤裸上半身工作。該外賣員指店方曾多次私信要求刪除影片，但他已拒絕，店方強調該處是水池，不是衛生間。影片發布後迅速引發關注，不少網民對此感到擔憂：「經常點他們家外賣，沒想到是這種情況。」還有網友表示該店鋪為連鎖店，擔心其他店鋪的衛生情況。

公開資料顯示，稻香頌腸粉·粥粉麵品牌隸屬於深圳市稻香頌品牌管理有限公司，目前稻香頌已有店鋪超過200間，在深圳有眾多分店，以腸粉為主打產品，產品包括粥粉麵、港式小吃等。 內媒記者聯絡涉事分店，工作人員透露市場監管部門已前往店內實地檢查，目前店鋪已停止營業。與此同時該店在多間外賣平台已下架，只顯示出其它區域門店。深圳市市場監督管理局工作人員表示，執法人員已去現場進行檢查，並對涉事門店立案調查，該門店已停業整改，後續也會一直跟進整改情況。