北上消費｜深圳設10個港人旅遊示範街區 推港澳遊客優惠、擴大電子錢包範圍

港人假日到深圳消費已成為潮流，社交平台上對深圳的旅遊熱點、購物模式，以及電子付款等話題都有熱烈的討論。深圳市發改委上月15日印發《深圳市關於促進消費的若干措施》，提出了21項促進消費的重點措施，當中五大重點之一，便是便利港人消費。措施包括增設10個以上的「港人旅遊消費服務示範區」、發放旅遊消費券，及完善跨境支付等，除餐飲娛樂外，更拓展至不同領域，為港人描繪了一幅北上消費的藍圖。具體有哪些？
北上消費｜推消費攻略、繁體英文版兼備
首先，深圳面向港澳遊客加強宣傳推介，推出「港澳遊客消費地圖」、「深圳優勢產品消費指南」等特色攻略供港人選擇。在口岸、商超、景區、地鐵等重點場所派發由繁體和英文書寫的旅遊、消費、文娛等手冊。
北上消費｜與港商聯合開展推廣優惠
旅遊、消費、文娛手冊結合與香港相關媒體、商會、旅行社等開展的推廣活動，包括餐飲娛樂、醫療健康、美容健身、時尚服飾、文化藝術、修車保養等等，為北上消費開展更多元化的體驗。另外鼓勵各區整合優化旅遊資源，向港澳遊客發放旅遊消費券。
北上消費｜持回鄉證 享積分等服務
優化港澳遊客消費服務。鼓勵深圳市零售、餐飲、住宿、文娛、景區等經營商戶向持「回鄉證」的港澳居民提供註冊、預約、查驗，以及積分等服務，讓港人即使沒有內地身份證都能享用得到內地服務。
北上消費｜設港澳遊客友善菜單頁面
提供便利港澳遊客閱讀使用的菜單頁面和操作指南，提升在線系統對港澳證件的識別度和匹配度，確保港澳遊客能夠順利完成相關操作。
北上消費｜提供遊客免費接駁專線
開設口岸與重點商圈和景區間的免費接駁線路，增加口岸網約車上車地點指引標誌。在全市打造10個以上港人旅遊消費服務示範街區。
北上消費｜優化跨境支付系統 擴大八達通使用範圍
對於港人比較陌生的跨境電子支付，都有特別的完善安排。為在港澳居民在深圳辦理提取現金和開辦內地銀聯卡提供支援，以及提升數字人民幣賬戶與八達通等港澳第三方支付平台在深圳互聯互通。
北上消費｜連通銀聯系電子錢包 使用數字人民幣
擴大微信香港錢包、支付寶香港錢包、港澳版「雲閃付」錢包、港澳本地「銀聯系」錢包等跨境電子錢包在深圳的使用範圍，並開展面向港澳居民以及深港、深澳異地家庭和親友的數字人民幣紅包跨境消費活動。
北上消費｜舉辦各種美食展覽
策劃舉辦「深圳美食節」、「深圳咖啡節」、「深港跨境美食節」等系列促進消費的活動。此外，支持優化八卦一路、向西村、皇崗村、鹽田海鮮街等傳統特色美食街區，提升老字號招牌的知名度，以建立深圳美食的品牌。