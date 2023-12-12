北上消費｜深圳試行離境退稅「即買即退」 羅湖萬象城23間名店「打9折」吸港客

深圳昨日(11日)試辦境外旅客購物離境退稅「即買即退」措施，成為繼北京、上海、廣州、杭州、成都之後又一試行該政策的城市。深圳官方稱試點商店側重於影響力大、品牌集中的大型綜合性商場，最終選定羅湖區萬象城的華潤（深圳）有限公司第一分公司等23間離境退稅商店作為首批試點商店，涵蓋Louis Vuitton、Ferragamo等一眾國際知名消費品牌。
涵蓋LV等國際消費品牌
境外旅客（含港澳台）的實退增值稅額為商品價稅合計的9%，即購買價稅合計10,000元（人民幣，下同）的商品可獲得900元退稅，相當於政府直接給境外旅客（含港澳台）在深圳購物打了9.1折。來自白俄羅斯的Igor在萬象城購買了價格16,200元的某品牌提包，並通過現場辦理拿到了1,458元的退稅款，成為「即買即退」措施的第一位受惠者。
境外旅客在深圳試點離境退稅「即買即退」服務的退稅商店內，購買商品並依規定取得銷售發票及《境外旅客購物離境退稅申請單》後，即可當場領取以人民幣現金支付的實退增值稅。相較於傳統在離境口岸辦理退稅的方式，「即買即退」最大的特色和優勢，就是境外旅客可在試點商店購物現場領取退稅款，不僅得到「實惠」，更便利於二次消費。本次試點也同步設定「即買即退」集中退付點，既降低了單戶商店自備現金的要求，也使得境外旅客實現「分散消費、一次領錢」。
535萬港客人次10月北上 總消費36億人幣
深港口岸今年1月恢復正常通關後，過境深圳遊玩的香港遊客人數持續增加，光是10月就有535萬人次消費約36億元。深圳市稅務局第二稅務分局局長戴文忠表示，同一旅客同一日在同一試點商店購物的上限額度為11萬元，將最大程度地滿足境外旅客，尤其是香港旅客的消費需求。
深圳市稅務局副局長明安斌表示，接下來稅務部門會密切追蹤離境退稅「即買即退」政策試行效果，根據旅客、商店意見優化辦理流程，適時開展試點商店擴圍，爭取覆蓋全市知名消費街區，助深圳建造更具全球影響力的經濟中心城市和現代化國際大都市。