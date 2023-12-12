北上消費｜深圳試行離境退稅「即買即退」 羅湖萬象城23間名店「打9折」吸港客

深圳昨日(11日)試辦境外旅客購物離境退稅「即買即退」措施，成為繼北京、上海、廣州、杭州、成都之後又一試行該政策的城市。深圳官方稱試點商店側重於影響力大、品牌集中的大型綜合性商場，最終選定羅湖區萬象城的華潤（深圳）有限公司第一分公司等23間離境退稅商店作為首批試點商店，涵蓋Louis Vuitton、Ferragamo等一眾國際知名消費品牌。

涵蓋 LV 等國際消費品牌

境外旅客（含港澳台）的實退增值稅額為商品價稅合計的9%，即購買價稅合計10,000元（人民幣，下同）的商品可獲得900元退稅，相當於政府直接給境外旅客（含港澳台）在深圳購物打了9.1折。來自白俄羅斯的Igor在萬象城購買了價格16,200元的某品牌提包，並通過現場辦理拿到了1,458元的退稅款，成為「即買即退」措施的第一位受惠者。