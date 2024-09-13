北上消費｜深圳電髮陷阱 398人仔套餐埋單變2477蚊

居於深圳市的葉先生早前在龍崗區一家理髮店光顧價值398元（人民幣，下同，約436港元）的電髮套餐，完事後卻被索取2,477元（約2,718港元），原因是套餐標示收費只是一支電髮藥水的價錢，而整個電髮過程使用了6支藥水。他向相關部門投訴，惟深圳市消費者委員會上周四（5日）稱調解失敗，商家拒絕退款。葉先生及後向深圳市市場監督管理局舉報，最終部門對理髮店涉嫌存在的價格違法行為進行立案調查，與消費者就退款達成一致。

葉先生7月20日前往龍崗區白灰圍路的「戴絲美業」理髮店，修剪頭髮後，髮型師向他推薦3個套餐，他便選了398元的中檔套餐。其後髮型師給他遞上一份單據讓其簽字，聲稱是為確認藥水庫存。電髮後，髮型師方告知他套餐標示的「398元」並非總價，而是單支藥水的價格，而他一共用了6支藥水，另需支付89元（約100港元）的洗剪吹費用。

398元只是1支藥水價錢

他隨即與髮型師爭執，髮型師辯稱已明確說明，隨後反游說他辦理8,000元的會員卡，折扣後費用將減價800多元。考慮到店內當時有4、5名男性髮型師，為了自身安全，他決定結帳離開再報警。葉先生坦言日常電髮費用在300元至500元左右，如果事先得知此次電髮高達2000多元，會明確不消費，感覺被欺詐，要求理髮店退錢。

葉先生報警後，投訴最後由深圳市消委會秘書處處理。上月15日根據深圳政務短訊平台回覆，由深圳市消委會多次通過電話、短訊等方式聯絡商家調解不果，該會終止調解，建議葉先生依法通過行政、訴訟等途徑維護自己的權益。葉先生揚言追究到底，已向深圳市市場監督管理局舉報。深圳市市場監督管理局昨晚稱，已對理髮店涉嫌存在的價格違法行為進行了立案調查，經現場調解，已與消費者就退款事項達成了一致意見。