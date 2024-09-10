北上消費｜深圳Costco開業僅8個月 被指賣臭肉退款難爆「退卡潮」

連鎖大型美資超市Costco（開市客）於深圳開業8個月以來，成為港人北上消費熱點，至少1.5萬香港居民註冊成為會員。然而，內媒指近日有深圳消費者投訴，在Costco買到臭肉卻難以退款，質疑超市方品控與管理；社交平台上也有不少消費者投訴，甚至出現了會員大排長龍退卡的情況，引發關注。

內媒近日報道，內地社交平台近日有許多網民發文稱，Costco退卡需要排長隊，更有網民表示「開卡容易退卡難」。網民稱，Costco可以在線上開通會員卡，但退費需要去人工櫃台並且退的是現金。不少人因Costco門店距離常居地較遠、且配送門檻較高、商品也有同質化趨勢，思考再三後選擇了退卡。對此，Costco工作人員9月6日表示，退卡要人工處理有時忙不過來，且退卡確實必須要人工辦理服務，退卡費也只能退現金。

Costco的貨物品控與管理亦成為焦點，深圳網民陳先生指出，6月在Costco購買的豬肚和梅花肉有明顯臭味，他申請退貨退款，希望Costco能上門取貨、並且線上退款，但Costco堅持要顧客到店處理。陳先生認為，Costco退貨流程欠人性化，連一般的超市商店都比不了。經媒體介入，陳先生最終才與Costco達成商品寄回全額退款的決定。

續卡率遠低於全球水平

在社交媒體上，深圳Costco的相關投訴也不少，有會員表示「花279元買了車厘子，結果一盒10個有4個都是爛果」，「買到了運輸途中解凍、但又被重新冰凍的海鮮」。亦有人指深圳門店沒有自助結賬的通道。