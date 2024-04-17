北上消費｜澳門市道亦受衝擊 賀一誠籲市民：留返一餐喺澳門食

香港人於開關後湧北上消費，令市道大受衝擊，鄰近的澳門亦出現類似情況，經濟恢復不似預期，有澳門網民指當地亦出現「執笠潮」。澳門行政長官賀一誠昨（16）於立法會上表示，今年繼續研究加碼支持中小企，及呼籲市民留澳消費，「有一餐留返喺澳門食，不要三餐全部都北上」；並期望業主加租不要加得太多，以支持本地商戶。

賀一誠稱，政府清晰旅遊區和民生區中小企在消費行業中出現不均勻的情況，經濟復甦後，由於北上最方便，北區是「重災區」，但政府資源有限，長期依靠政府支撐不健康，不可以只發消費券支援社會，形容曇花一現非好事。賀一誠表示，因經濟復甦，有企業反映續租時加租幅度大，加上生意不足，這種情況佔很大部份。

籲業主勿大幅加租

他又公開呼籲，「大家本地澳門人希望大家支持返澳門，有一餐留喺澳門食，不要三餐全部都北上，北區係個重災區，大家都睇到北區係北上最方便嘅地方，所以一到周五晚到周六、日，都是在上面」。政府知道現時旅遊區較旺，民生區周末則存在問題，呼籲業主加租不要加得太多，支持本地商戶。

料今年訪澳旅客超3,000萬

另外，賀一誠表示，去年訪澳旅客量逾2,800萬人次，預計今年訪澳旅客量將超過3,000萬人次。而今年財政已達至平衡預算，相信明年一定「無事」，因為今年首季度經濟收入穩定。