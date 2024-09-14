北上消費｜網上投訴海鮮不新鮮遭上門恐嚇　山東店家：叫20個人來(有片)

顧客消費後對店家給予評價是普遍情況，惟內地山東海威一名女子在一間食店叫外賣後點評小龍蝦不新鮮後，店家竟帶人上門要拿走外賣，還揚言要叫20個人來「招呼」，事件引起關注。當地街道辦事處工作人員表示，目前警方和市場監管部門已介入，正在協商處理。

綜合《澎湃新聞》、《極目新聞》等內地媒體報道，有網民周四(12日)發布視頻稱，在山東威海點的龍蝦外賣不新鮮，遭店家上門，網上影片顯示，女店家帶同兩名大漢到女事主家門前，要求拿走外賣，女子質疑對方帶兩名大漢上門是威脅，女店家揚言要打電話叫20個人來「招呼」。13日，威海經濟技術開發區市場監督管理局皇冠市場監督管理所的一名工作人員稱，已經聯繫了雙方，而且也去了店里，目前正在按程序處理。當地街道辦事處工作人員表示，目前警方和市場監管部門已介入，正在協商處理。